“Google betaalde academici om voor het bedrijf gunstige onderzoeken te schrijven”

Google heeft de voorbije 10 jaar tientallen academici betaald om onderzoek te verrichten dat het bedrijf een gunstig imago moest bezorgen bij wetgevers. Dat schrijft de Wall Street Journal. Het bedrijf betaalde bedragen van 5.000 tot 40.000 dollar aan onderzoekers, blijkt uit een rapport van Campaign for Accountability, een groep die actie voert tegen Google en betaald wordt door een reeks concurrenten van de internetzoekmachine, waaronder Oracle.

Dat bedrijven academici betalen om rapporten te schrijven waar ze gunstig uit komen is niets nieuws. In bepaalde sectoren – voedingsindustrie, olie en farma – is het zelfs een courant gebruik.

Maar het programma van de internetzoekmachine geeft nog eens aan in welke mate Silicon Valley in Washington achter de schermen lobbyt om beslissingsnemers aan zijn kant te krijgen.

Volgens critici kan deze financiering – die door de academici niet altijd wordt toegegeven – de geloofwaardigheid van de wetenschap in het algemeen schaden. Volgens een voormalig werknemer van Google stelde het bedrijf zelfs gewoon een lijst van onderzoeken op en ging het dan op zoek naar academici die bereid waren de stukken te schrijven. Sommige wetenschappers zouden die onderzoeken eerst door Google hebben laten nalezen en het bedrijf suggesties hebben laten doen, om ze daarna aan te passen.

De conclusies zullen niet verrassen: Google heeft de concurrentie niet op onrechtmatige wijze weggedrukt en de gegevens die het over gebruikers verzameld zijn een eerlijke tegemoetkoming voor de gratis diensten die het levert.

Google: “Onderzoek van Campaign for Accountability is hoogst misleidend”

In een reactie noemt Google het onderzoek van de WSJ “hoogst misleidend” en wordt het bedrijf naar eigen zeggen ten onrechte in verband gebracht met onderzoeken van instanties die het ooit geldelijk heeft gesteund.

Het bedrijf voegt daar aan toe enkel onderzoek te financieren op voorwaarde dat de betaling duidelijk kenbaar wordt gemaakt.

Tenslotte wordt opgemerkt dat verschillende academici die op de lijst van de Campaign for Accountability staan, in het verleden al zware kritiek op Google hebben geformuleerd.