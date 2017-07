Burger straft media af voor namaaknieuws

In Groot-Brittannië heeft nog amper 22 procent van de bevolking altijd vertrouwen in de informatie die door de media wordt gepubliceerd. Dat blijkt uit een rapport van het online videoplatform Newsflare.

Er wordt aan toegevoegd dat 33 procent van de Britten aangeeft minder vertrouwen te hebben in de media dan zes jaar geleden.

Er moest worden vastgesteld dat slechts 27 procent van de bevolking de overtuiging heeft de jongste periode niet met namaaknieuws te maken gehad te hebben, terwijl 31 procent toegeeft onzeker te zijn.

Daarentegen zegt 42 procent geconfronteerd te zijn met nieuws dat onbetrouwbaar leek.

Getuige

In de groep sceptische nieuwsconsumenten zegt 73 procent dat het fenomeen van het namaaknieuws hen doet twijfelen aan de legitimiteit van het betrokken medium.

“De omvang van het wantrouwen in de Britse media is zowel hoopgevend als zorgwekkend,” benadrukt Jon Cornwell, chief executive van Newsflare.

“Een kritische visie bewijst immers de vrijheid van mening die in de maatschappij een belangrijk goed is, maar een stroom recente rapporten over namaaknieuws heeft de opinie van het publiek over de authenticiteit en de betrouwbaarheid van de mediacontent duidelijk gewijzigd. Er kan dan ook in toenemende mate een interesse in user-generated-content worden opgetekend.”

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten op een brede waaier van kanalen beroep doet om op de hoogte te blijven van de actualiteit, met inbegrip van kranten, online nieuwssites, applicaties en sociale media.

Wanneer echter gevraagd wordt naar de verslaggeving over een incident, stelde 45 procent van de ondervraagden in eerste instantie geloof te hechten aan het verhaal van een individu dat ter plaatse fysiek getuige is geweest van het gebeuren. Slechts 30 procent zou bij voorkeur op een bericht van een journalist beroep willen doen.

Er wordt aan toegevoegd dat onder meer de videomogelijkheden van de smartphone het belang van de burger als getuige en nieuwsbron doen toenemen. (mah)