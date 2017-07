Seeing AI: Microsoft heeft app die blinden vertelt wat er te zien is

Microsoft heeft een app gelanceerd voor blinden en mensen met visuele beperkingen. Seeing AI transformeert de visuele omgeving waarin ze zich bevinden via de iPhone of iPad in een hoorbare ervaring.

Het bedrijf heeft ondertussen een indrukwekkende video van de app vrijgegeven. Daarop is te zien hoe de app mensen en objecten in de nabijheid omschrijft. De app bestaat al een tijd, maar was tot nog toe enkel beschikbaar op een speciaal soort bril.

De precisie waarmee Seeing AI zaken omschrijft die zich in de nabijheid van de blinde of slechtziende afspelen is opmerkelijk. Zo wordt een vrouw geïdentificeerd die met een frisbee speelt, worden de emoties van mensen die zich in de omgeving bevinden omschreven en wordt ook de waarde van een geldbiljet meegedeeld. Maar de app kan meer: hij kan teksten voorlezen of zelfs foto’s die op een Twitterfeed worden gepost bespreken.

Microsoft hoopt via deze app blinden en slechtzienden beter in de maatschappij te integreren. Vermits de app gebaseerd is op artificiële intelligentie zal de nauwkeurigheid van wat wordt omschreven in de toekomst enkel verbeteren.

Opmerkelijk genoeg is de app in een eerste tijd enkel beschikbaar voor iOS (iPhone, iPad) en niet voor Android. Of de app later voor Android beschikbaar wordt, is niet meteen duidelijk.