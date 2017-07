Nagenoeg de helft van de huurders komt uiteindelijk in aanvaring met zijn huiseigenaar. Een groot aandeel wil na het conflict ook liefst naar een ander adres verhuizen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het verlichtingsbedrijf Lightbulbs Direct bij een groep Britse huurders.

De onderzoekers stelden vast dat 49 procent toegeeft al een aanvaring met zijn huiseigenaar te hebben gehad. Bovendien zegt 89 procent dat een conflict met de eigenaar een reden zou zijn om een verhuis te overwegen. Daarnaast klaagt 18 procent dat zijn huisbaas onbereikbaar blijft.

Vooral jongere huurders blijken relatief snel met hun huiseigenaar in onmin te raken.

De studie toonde dat huurders gewag maken van een brede waaier klachten. Daarbij erkende 66 procent bij de huiseigenaar geklaagd te hebben over een gebroken raam, gevolgd door vragen voor herstellingen van defecte apparaten (46 procent), geblokkeerde toiletten (44 procent) en het opkuisen van een vervuilde eigendom (33 procent).

Deadline

Verder wordt opgemerkt dat in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar 66 procent toegeeft ooit met de eigenaar in onmin te zijn geraakt. Ook in de categorie tussen achttien en vierentwintig jaar wordt een score van 65 procent gehaald.

In de leeftijdsgroep tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar daalt dat cijfer echter tot 36 procent en zelfs tot 34 procent bij de vijfenzestigplussers.

Verder werd opgemerkt dat 24 procent van de respondenten moet toegeven minstens één keer de deadline voor de betaling van de maandelijkse huur te hebben gemist. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar loopt dat cijfer echter op tot 44 procent, tegenover slechts 5 procent in de categorie vijfenzestigplussers.

Volgens David Tetlow, ecommerce-manager bij Lightbulbs Direct, kan het voor de huurder dan ook verstandig zijn om vooraf informatie in te winnen over een toekomstige huisbaas. Dat kan volgens Tetlow helpen om een idee te krijgen over de manier waarop de eigenaar in een geval van crisis mogelijk zal reageren. (mah)