Ronde van Frankrijk krijgt ook Aziaten op de fiets

De Tour de France heeft de belangstelling voor de fiets op het Aziatische continent gevoelig doen toenemen. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen Sports, dat gewag maakt van een sterke groei in Hongkong, Japan en China.

Daarbij werd vastgesteld dat in Hongkong de sterkste groei kon worden opgetekend. Vier jaar geleden toonde 39 procent van de inwoners van de stad een interesse in het fietsen, maar dat is inmiddels opgelopen tot 48 procent.

In Japan kon over dezelfde periode een stijging van 14 procent naar 21 procent worden gemeld, terwijl in China de belangstelling van 19 procent naar 25 procent zou zijn opgelopen.

“Grote wielerevenementen, zoals de Tour de France, hebben de interesse in Azië voor de fiets gevoelig doen toenemen,” benadrukt Nielsen Sports. “Dat heeft de Union Cycliste Internationale (UCI) dan ook aangezet om de Tour of Guangxi in China op te nemen in de World Tour. De wedstrijd zal in oktober worden verreden en zal gedurende minstens drie jaar worden georganiseerd.”

Mogelijkheden

Daarnaast zal de Tour de France in China nog een criterium en een andere wedstrijd ondersteunen. Claude Ringuet, managing director van Nielsen Sports in Zuidoost-Azië en China, benadrukt dat de regio een toenemende interesse in het fietsen laat blijken, waarbij ook steeds meer evenementen worden georganiseerd. Vooral in China wordt een sterke groei opgetekend.

Er kunnen volgens Ringuet verschillende redenen worden aangegeven voor de toegenomen belangstelling. “Een aantal grote fietsmerken laat een toenemende activiteit in de regio optekenen,” getuigt hij. “Bovendien kan worden gewezen op een aangroeiende middenklasse, een toegenomen investering in de fietsinfrastructuur en de organisatie van grote fietsevenementen.”

“Die evoluties bieden belangrijke mogelijkheden voor merken en rechtenhouders die een meerwaarde kunnen halen uit de toenemende publieke belangstelling in de sport.”

Ook de Verenigde Staten, Rusland en India behoren in de fietswereld volgens Nielsen Sports tot de sterkste groeimarkten. (mah)