‘Vrijwillige’ Noorse belasting brengt 1.205 euro op

Een programma dat Noren sinds juni toelaat vrijwillig meer belastingen te betalen dan ze officieel zouden moeten heeft tot nu toe exact 1.205 euro opgebracht . Dat heeft het Noorse ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Het programma is een initiatief van de centrum-rechtse regering. Die kwam eind 2013 aan de macht, aan de vooravond van wat een van de grootste oliecrises aller tijden zou wordem.

Noorwegen – dat 5,3 miljoen inwoners telt – is voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk van zijn olie-export. Toen de prijs van ruwe olie in 2014 instortte, besliste de regering om de belastingdruk (46,7%) ingrijpend te verlichten en voor het eerst geld uit zijn staatsfonds beschikbaar te maken.

[Het Noorse staatsfonds wordt gespijsd met de inkomsten uit de verkoop van de petroleum die Noorwegen exploiteert in de Noordzee. Het beheert een portefeuille van 882 miljard dollar, omgerekend 169.000 euro per inwoner. Daarmee is het ‘Pension Fund Global’ groter dan het Abu Dhabi-fonds (773 miljard dollar), een Chinees fonds (746 miljard dollar) en het Saoedische fonds SAMA (632 miljard dollar).]

Links leidt in de peilingen

De linkse oppositie – onder leiding van Jonas Gahr Store, een miljonair die aan de leiding staat in de peilingen voor de verkiezingen die op 11 september moeten plaatsvinden – schreeuwde moord en brand en voorspelde dat de maatregelen voornamelijk de rijken zouden bevoordelen en de ongelijkheid verder zouden opvoeren.

Het was opmerkelijk genoeg Store die aan de wieg van het programma stond. Hij klaagde eerder dit jaar het feit aan dat hij als ondernemer vandaag minder belastingen moet betalen dan vroeger. Op de vraag om vrijwillig dan maar wat meer in de staatskoffers te storten ging hij nog niet in.

Volgens de socialistische oppositie is het programma niets meer dan een spektakelstuk, dat al meer heeft gekost dan het heeft opgebracht. Eerder dan zich bezig te houden met politieke afleidingen zou de regering zich beter focussen op multinationals als Facebook en Google, die zich hebben gespecialiseerd in het omzeilen van de wet om geen belastingen te moeten betalen, luidt het daar.