Britten publiceren Repeal Bill, de eerste stap naar een ‘bureaucratische nachtmerrie’

Het gaat om een wetsvoorstel waarmee Groot-Brittannië zijn lidmaatschap van de Europese Unie ongedaan wil maken. De Repeal Bill is een van de belangrijkste stappen in het uittredingsproces. In Groot-Brittannië heeft de Britse conservatieve regering de Repeal Bill gepubliceerd

Om het voorstel in een wet om te vormen is eerst nog wel een meerderheid nodig in het parlement en dat is al een eerste, uiterst delicate oefening, vermits de partij van premier Theresa May op 8 juni zijn absolute meerderheid verloor. Mocht de Repeal Bill het niet halen dan wordt dat zonder meer het einde van premier May.

Om een fiasco te vermijden heeft May de steun nodig van de Noord-Ierse Democratic Unionist Party, want de Liberale Democraten hebben al gewaarschuwd dat ze dwars gaan liggen. Ook Labour zal tegen het wetsvoorstel stemmen als er geen aanpassingen komen en de Schotse nationalisten van de SNP vragen om meer verduidelijkingen.

20.000 wetten moeten worden aangepast op 18 maanden tijd

De nieuwe wetgeving moet de Europese wetten en regels (vastgelegd in de European Communities Act) verankeren in de Britse wetgeving. Wetten die de Britten niet langer willen, kunnen worden herroepen of afgeschaft. Eens de Repeal Bill geïmplementeerd zal Groot-Brittannië niet meer onder de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie vallen.

Maar zelfs als de Repeal Bill uiteindelijk door het parlement wordt goedgekeurd is dat slechts het begin van een“legal nightmare”, want in totaal gaat het om niet minder dan 20.000 wetten. Beslissen welke delen moeten worden behouden of gewijzigd is een bureaucratische nachtmerrie die vele jaren in beslag zou nemen indien het op gepaste wijze wil worden gedaan. De Britten hebben exact 18 maanden.

De herroeping van de European Communities Act wordt pas definitief eens de Brexit een feit is.