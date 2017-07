4 manieren waarop je je eigen carrière saboteert (en het niet eens beseft)

Je carrière kan plots zonder enige verklaring de verkeerde richting uitgaan. De ultieme verantwoordelijkheid daarvoor ligt vaak bij jezelf. Elk bedrijf heeft een eigen succesformule voor werknemers en het is aan jou om die ongeschreven formule te identificeren.

Slaag je daar niet in, dan saboteer je mogelijk je eigen toekomst zonder het zelf te beseffen. Ondernemer Glenn Lopis geeft op Forbes vier specifieke voorbeelden waarop dit al te vaak gebeurt.

1. Te veel op anderen vertrouwen

Succes wordt je niet gegeven door je leiders en collega’s. Organisaties bieden je natuurlijk carrièrekansen en zaken als teamwork en netwerken zijn essentieel om het te maken in de wereld, maar je mag niet denken dat je hogerop zal raken door gewoon te doen wat je gevraagd wordt. Om echt succesvol te worden, moet je ondernemend zijn, initiatief durven nemen en veel meer doen dat wat men van je verwacht.

2. Inconsistentie

Op kantoor word je elk uur van de dag en elke dag van de week geëvalueerd. Consistentie is daarom een pijler van je carrièresucces. Als je er niet in slaagt om je consistent te gedragen en consistente resultaten af te leveren, dan zal men je onbetrouwbaar achten. Men zal je er niet altijd expliciet voor op de vingers tikken, maar twijfel er niet aan dat het op je evaluatieformulier komt te staan en dat het je promotiekansen beïnvloedt.

3. Reputatiemismanagement

Hoewel je reputatie je gepercipieerde bedrijfswaarde bepaalt, zijn de meeste werknemers amper of niet begaan met reputatiemanagement. De carrièreladder beklimmen is onmogelijk zonder je persoonlijk merk goed te managen en dat vereist politieke geslepenheid en emotionele intelligentie. Laat je je reputatie echter definiëren door anderen, dan bestaat de kans dat je snel alle controle over je eigen carrière verliest.

4. Slechte vrienden

Er is allesbehalve een gebrek aan psychopaten, machiavellisten en schoften in het zakenleven. Het is aan jou om zulke mensen te herkennen opdat je geen slachtoffer wordt van hun politieke spelletjes. Ook kan de zwakte, incompetentie of luiheid van je vrienden gemakkelijk op jou afstralen. Goede vrienden kiezen (en slechte laten gaan) is dan ook cruciaal voor je verdere loopbaan.