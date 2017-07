Onderhandelingen of niet… banken verlaten Londen

Terwijl de regering May zich in alle bochten wringt om te doen uitschijnen dat ze de Brexit-onderhandelingen onder controle heeft, kondigt de ene na de andere internationale bank aan dat ze Londen verlaat. Het geloof in een zogenaamde ‘transitieperiode’, die voor Londen de status van Europees financieel centrum moet behouden, is weg. Dat zeggen bronnen binnen de bankensector tegen het persagentschap Reuters.

Too little, too late

Indien de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen hun klanten ook na de Brexit willen blijven bedienen, moeten ze tegen september 2018 klaar zijn. Dat betekent naast nieuwe licenties en nieuwe gebouwen ook het aanwerven en delokaliseren van personeel. Die datum komt nu wel erg snel dichterbij en niemand die bereid is de uitkomst van de onderhandelingen af te wachten om actie te ondernemen.

Volgens James Bardrick, van Citi, “is er veel gepraat en weinig gedaan en is het allemaal een beetje te laat nu”.

Voor banken is wachten op de afloop van de Brexitonderhandelingen geen optie

Anderen zullen na de vakantie met delokaliseren beginnen. Ook Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, heeft de banken gewaarschuwd dat ze in september met hun verhuisplannen klaar moeten zijn, wil de dienstverlening niet in het gedrang komen.

Volgens Reuters hebben 5 grote banken hun verhuisplannen in gang gezet, “omdat wachten op de Brexit-onderhandelingen gewoon geen optie is.”

Twee daarvan – HSBC en JPMorgan Chase- hebben al aangekondigd ‘duizenden jobs’ uit Londen te zullen verhuizen als gevolg van de Brexit. Jamie Dimon, de baas van JPMorgan Chase, zei dat zijn bank 16.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk tewerkstelt, maar dat 75% daarvan voor EU-bedrijven werkt. Het bedrijf heeft kantoorruimte gehuurd in Dublin, Amsterdam en Parijs.

HSBC zou zijn Londense medewerkers naar Parijs delokaliseren. De bank toonde zich enthousiast over de door de nieuwe regering Macron aangekondigde fiscale maatregelen in het land. Ook Société Générale zou 400 investeringsbankiers van Londen naar de Franse lichtstad verhuizen.

Een rapport van Deutsche Bank toont ondertussen aan dat de vastgoedprijzen in Frankfurt onder invloed van de Brexit met ongeveer 11 procent zouden kunnen stijgen. De bank had ook al gesuggereerd dat mogelijk vierduizend banen van Londen naar Frankfurt zouden worden overgeheveld.