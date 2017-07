Roken wordt opnieuw de norm in Amerikaanse films; gezondheidsexperts zijn ‘not amused’

In Amerikaanse films is tussen 2010 en 2016 het aantal acteurs dat rookt met 72% gestegen, blijkt uit berekeningen van het Centers for Disease Control and Prevention . In 2010 konden nog 1.820 acteurs met een sigaret in de mond worden betrapt; zes jaar later waren er dat al 3.140. Tussen 2005 en 2010 was het aantal ‘rookscènes’ nog gedaald.

In de berekening rond roken werden naast traditionele sigaretten ook elektronische sigaretten, sigaren en pijpen meegenomen. De onderzoekers keken elke week naar de 10 meest populaire films in de VS en deden dat zes jaar lang.

Vastgesteld wordt dat meer mensen roken in films die zich op een ouder publiek richten. Maar ook in films die een jonger publiek aantrekken werd een stijging waargenomen.

Subsidies

Volgens de onderzoekers maken jongeren die vaker films zien waarin wordt gerookt drie keer meer kans om uiteindelijk zelf te gan roken dan kinderen die minder van deze films zien. Dat is verontrustend, vooral omdat de filmindustrie gretig gebruik maakt van de ruim 3,5 miljard aan subsidies die de Amerikaanse staten tussen 2010 en 2016 aan filmmakers gaven.

De onderzoekers dringen er nu op aan dat films waarin wordt gerookt automatisch in de ‘R’-categorie worden geplaatst. Jongeren onder 17 die zo’n film willen zien moeten daarvoor vergezeld zijn van een volwassene.