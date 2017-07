India heeft nu meer mensen op Facebook dan de VS

Niet langer de Verenigde Staten, maar India is nu het land met het grootste aantal Facebookgebruikers. Op 13 juli liet India 241 miljoen actieve gebruikers bij het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg noteren, dan zijn er 1 miljoen meer dan de 240 miljoen Amerikaanse gebruikers.

Beide landen nemen elk 11% van de globale Facebooktrafiek voor hun rekening. Op ruime afstand volgt Brazilië, met 6% of 139 miljoen gebruikers.

Ook de Indiase hoofdstad New Delhi rangschikt nu op een zesde plaats bij de top 10 van steden die wereldwijd het meest Facebookgebruikers tellen. De stad waar de meeste Facebookers zitten is Bangkok, met 35 miljoen gebruikers. In de top 10 zit geen enkele westerse stad.

Het aantal actieve gebruikers in India is de voorbije zes maanden met ruim 27% toegenomen. Indrukwekkend is het aantal mensen in het land dat enkel via smartphone Facebook bezoekt. Het gaat om 84% van het totale aantal, zijnde 202 miljoen mensen. Het potentieel in India blijft enorm, want met 241 miljoen mensen zit amper 19% van de totale bevolking op het sociale netwerk.

The Next Web merkt op dat ondanks deze toename, de kloof tussen mannen en vrouwen die een account op Facebook hebben, enorm blijft. 3 op 4 gebruikers blijven mannen.