‘Geen meer bureaucratisch, verwarrend en twistziek land dan VS’

“Het is bijna beschamend om als Amerikaan de wereld rond te moeten reizen en naar alle ‘stupid sh*t’ te moeten luisteren waarmee we in dit land geconfronteerd worden. Sinds de Grote Recessie, die nu 8 jaar oud is, zijn we jaarlijks 1,5 à 2% blijven groeien, ondanks de stupiditeit en de politieke stilstand en omdat de Amerikaanse bedrijfssector sterk en krachtig is. Wat ik bedoel is dat we veel verder zouden staan mochten we intelligente beslissingen genomen hebben en er geen [politieke] stilstand zou zijn.”

Dat heeft Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, gezegd tijdens een telefonische conferentie met analisten.

“De VS zijn een van de meest bureaucratische, verwarrende en twistzieke landen ter wereld geworden en de doorsnee-Amerikaan lijdt daar onder.”

VS zijn opnieuw tit stilstand gekomen

Ondanks de Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse congres is Washington opnieuw tot stilstand gekomen vanwege de nieuwe gezondheidswet, die algemeen wordt gezien als de lakmoesproef, wil men daarna de door president Trump aangekondigde belastinghervorming doorvoeren.

Volgens Dimon hinderen overheidsregels die banken opgelegd krijgen de economische groei, omdat mensen geen hypotheek kunnen krijgen en startups geen geld vinden:

“Mochten die regels niet van kracht zijn hadden we de voorbije 5 jaar 1.000 tot 2.000 miljard dollar meer aan leningen kunnen toestaan. Er is die valse perceptie dat al die zaken de economie niet hinderen. Dat doen ze net wel.”

“We kunnen geen bruggen bouwen, we kunnen geen luchthavens bouwen, de kinderen in onze steden halen geen diploma’s… Ik was net in Frankrijk, in Argentinië, in Israël en Ierland. We spraken de premiers van India en China. Wat me steeds opnieuw verbaast is hoe men in al deze landen begrijpt dat praktische regels om het zakendoen en economische groei te promoten de doorsnee-burgers van deze landen ten goede komt, voor jobs en lonen, en dat om een of andere reden het grote Amerikaanse vrijhandels-systeem dat niet meer vat.”