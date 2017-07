Het Amerikaanse applicatiebedrijf Snap zal in de toekomst aan zijn gebruikers informatie over de Formule Eén kunnen bieden. Daarover heeft Snap met de groep Formula One, eigenaar van de races, een overeenkomst getekend.

Het partnership vertegenwoordigt het eerste commerciële partnership dat Formula One met een groot digitaal platform heeft afgesloten.

De overeenkomst vormt een onderdeel van de digitale klemtoon die de Formule Eén onder invloed van zijn nieuwe eigenaar Liberty Media wil leggen.

De Formule Eén heeft ook al een eigen website en is sinds enkele tijd ook al eigenaar van een eigen applicatie.

In de overeenkomst met Formula One is onder meer voorzien dat de service Our Stories van Snapchat, de applicatie van Snap, content over de wedstrijden, aangeleverd door gebruikers die de wedstrijden bijwonen, verzamelt.

Jongeren

“De overeenkomst met Snap is de eerste stap in de uitbreiding van onze sociale mediastrategie,” benadrukt Frank Arthofer, hoofd digitale activiteiten bij Formula One.

“Snapchat is bij de millennials één van de meest populaire applicaties. Dankzij de applicatie kunnen we dan ook een sterker contact uitbouwen met de jongere leeftijdscategorieën, waarvoor het bedrijf een grote belangstelling heeft. De millennials vertegenwoordigen immers de toekomst van onze sport.”

Voor Snap is Formula One niet de eerste stap in de sportwereld. Het platform heeft eerder al akkoorden gesloten met een aantal sportcompetities en televisiezenders. Onder meer heeft Snap zijn lopende partnership met de Amerikaanse National Basketball Association (NBA) al verlengd.

Daarnaast werd een akkoord gesloten met de Amerikaanse National Broadcasting Corporation (NBC) om volgend jaar de Olympische winterspelen te volgen.

De overeenkomst met Snap is het eerste grote commerciële partnership dat door Formula One wordt gesloten sinds het bedrijf in januari dit jaar voor een bedrag van 8,5 miljard dollar door Liberty Media werd overgenomen. (mah)