Kantoorpestkop komt in 6 types

Volgens een recente peiling werd 35% van de Amerikaanse werknemers ooit gepest op het werk. “Pesten is in veel kantoren deel van de dagelijkse werkcultuur,” aldus professor Joe Grimm van de Michigan State University, “wanneer pestkoppen afstuderen, houden ze immers niet op met pesten.”

Adam Piore bespreekt het probleem op de website van Business Week.

De officiële definitie van pesten volgens het ‘Workplace Bullying Institute’, dat anti-pestcampagnes financiert in de V.S., is “herhaaldelijke, gezondheid-schadende mishandeling door één of meerdere daders.” Het kan de vorm aannemen van “verbaal geweld of beledigend gedrag” en heeft een “bedreigend, vernederd, intimiderend of saboterend doel.”

Macht, controle en ambitie

In de zakenwereld gaat pesten vaak over macht, controle en ambitie. Werknemers pesten collega’s om ze onder de knoet te houden, ze te verplichten om voor hen te werken of om zich superieur te voelen in hun Machiavellistische werkomgeving. Werkende pestkoppen zijn bovendien veel sluwer en berekender dan pestkoppen op school.

Het gebrek aan officiële erkenning van het probleem maakt het erg moeilijk voor slachtoffers om zich te verzetten, al komt daar misschien binnenkort verandering dankzij bepaalde wetsvoorstellen die momenteel worden overwogen. Toch is er één goede reden voor bedrijven om zelf maatregelen te nemen: een werknemer vervangen die ontslag neemt vanwege pestgedrag is namelijk een dure aangelegenheid.

De zes archetypes van kantoorpestkoppen

David Wescott somt op dezelfde website, op basis van de boeken van gedragsspecialiste en auteur Kathi Elster, de zes archetypes van kantoorpestkoppen op: