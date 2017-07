Brexit: EasyJet verhuist alvast naar Oostenrijk

dat die snel zullen worden toegekend. De Britse budgetvliegtuigmaatschappij easyJet richt een vestiging op in Oostenrijk opdat ze ook nadat Groot-Brittannië de EU heeft verlaten vluchten kan blijven verzorgen binnen de EU27. Het bedrijf heeft ondertussen de nodige licenties aangevraagd en zegt in een persbericht te hopendat die snel zullen worden toegekend.

De nieuwe luchtvaartmaatschappij zal easyJet Europe heten en krijgt Wenen als basis. Er zouden 100 vliegtuigen worden gestationeerd, die de routes doorheen gans Europa en binnen de EU27 zullen verzorgen.

Brexit nefast voor budgetvluchten

easyJet wil zo anticiperen op de beslissing van Groot-Brittannië om zich uit de Europese Unie terug te trekken. Die kan belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de Europese luchtvaart. Een Brexit zou het land immers ook kunnen dwingen om de European Common Aviation Area (ECAA) te verlaten. Om het luchtvaartverkeer met de Europese Unie onbeperkt te laten verder gaan, zou Groot-Brittannië immers akkoord moeten gaan met een vrij verkeer van personen, maar daartoe lijkt de Britse regering niet bereid. Een finale beslissing hieromtrent moet vallen voor maart 2019.

EasyJet zegt zich blijvend te zullen inzetten opdat het VK en de EU tot een akkoord komen dat op zijn minst de vluchten tussen het VK en de EU mogelijk maakt.

Bijna de helft van de passagiers van easyJet zijn afkomstig uit de EU27 en 30% vliegt op routes binnen de EU27.

Opgemerkt wordt dat de meerderheid van de aandelen in het Oostenrijkse easyJet Europe in handen moet zijn van rechtspersonen binnen de EU27, iets dat geen probleem mag vormen omdat Stelios Haji-Ioannou, de stichter van easyJet. en zijn familie over Cypriotische paspoorten beschikken. Zij hebben ongeveer een derde van de aandelen in hun bezit.

Na easyJet ook Ryanair?

Ook Michael O’Leary, de baas van het Ierse Ryanair, had al gewaarschuwd dat de Brexit ervoor dreigt te zorgen dat het vliegtuigverkeer tussen Groot-Brittannië en het Europese continent veel omslachtiger wordt, waardoor het aanbod gevoelig zou kunnen terugvallen. Zijn bedrijf zal mogelijk alle vluchten tussen het VK en de EU27 schrappen en zou vanaf september 2018 beginnen met vliegtuigen uit het VK naar de EU27-landen over te brengen.

De budgetvliegers zijn het voorbije decennium verantwoordelijk geweest voor 99 procent van de toename in de Europese passagierstrafieken.