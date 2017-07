Wat weet u over de Amish?

De Amish zijn een religieuze gemeenschap in Noord-Amerika met ongeveer een kwart miljoen leden. Internationaal staan ze vooral bekend omwille van hun pacifisme, hun eenvoudige levensstijl en hun zeer sobere klederdracht.

In de zestiende eeuw vormde een radicale groep Zwitserse en Duitse protestanten de sekte van de Anabaptisten of wederdopers. Nederigheid, pacifisme en scheiding tussen kerk en staat waren enkele van hun belangrijkste waarden en dat leidde tot hevige vervolging in Europa.

In het begin van de negentiende eeuw migreerden deze groepen daarom en masse naar de tolerantere Verenigde Staten.

Eigen regels

Tegen dan was het Anabaptisme al gesplitst in aparte sektes die meestal naar hun spirituele leiders vernoemd waren. Elke groep – onder andere de Amish (naar Jakob Ammann), de Mennonieten (naar Menno Simons) en de Hutterieten (naar Jacob Hutter) – had en heeft zijn eigen regels, maar hun religieuze kledingstijlen staan alle in het Engels bekend als ‘plain dress’ of ‘sobere klederdracht’.

Schoonheid zit vanbinnen

De idee achter sobere kleding is dat echte schoonheid van binnen zit. Kledij die de aandacht afleidt naar het lichaam is voor de hierboven vermelde religieuze groepen tegen de ordnung of religieuze regels. Naast bescheidenheid drukt de sobere klederdracht ook non-conformisme met de buitenwereld uit.

Hoewel de meeste mensen tegenwoordig aannemen dat de stijl van de Amish 16de eeuws is, is het in werkelijkheid een mengeling van stijlen uit verschillende periodes:

Vrouwen dragen meestal 17 de eeuwse jurken met lange mouwen, zwarte kousen, witte of zwarte 18 de eeuwse kappen en 19 de eeuwse sjaals.

Mannen dragen 18de eeuwse jassen en lange brede broeken met bretellen zoals in de 19de eeuw. Hun broeken hebben geen gulpen, maar lappen met knoppen. Hun brede hoeden zijn dan weer in de stijl van de 16de eeuw en vergelijkbaar met die van chassidische joden.

Kleur

Ook kleur heeft belangrijke religieuze connotaties. Toen zwart populair werd in de 19de eeuw, schakelden veel ‘sobere’ mannen over naar grijze, bruine en blauwe kleren. Sindsdien zijn veel gemeenschappen terug naar zwart overgeschakeld, hoewel de Amish meestal blauw en purper dragen en de Mennonieten, Hutterieten en Broeders in Christus meestal sobere patronen.

Juwelen

Juwelen zijn niet toegestaan, zelfs geen trouwringen. Horloges mogen, maar enkel als die er niet als een juweel uitzien. Brillen mogen het gezicht niet sieren. Vrouwen dragen halsdoeken om hun nek en buste te bedekken en knippen hun haar niet. Mannen wel, maar altijd volgens strikte regels.

Kinderen

Kinderen hebben iets meer vrijheid omdat men pas echt lid wordt van een religieuze gemeenschap na gedoopt te zijn (wat meestal tussen het 16de en 25ste levensjaar gebeurt). Amish tieners krijgen tot slot de kans om zich zoals hun niet-Amish leeftijdsgenoten te kleden en gedragen tijdens het (soms jarenlang durend) ‘rumspringa’ of ‘rondlopen’ ritueel dat aan de doop voorafgaat.