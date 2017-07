Wat vanuit de ruimte wordt meegebracht kan in Luxemburg worden gecommercialiseerd

In Luxemburg heeft het parlement woensdag een wetsvoorstel voor de exploratie en winning van hulpbronnen in de ruimte aangenomen. Dat meldt het Groothertogdom in een persbericht . Ons buurland is daarmee het eerste Europese land met een juridisch kader dat private exploitanten zekerheid biedt over hun rechten op in de ruimte gewonnen hulpbronnen. Eerder hadden ook de Verenigde Staten al dergelijk kader gecreëerd.