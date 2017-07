Chinese operatoren hebben de voorbije twaalf maanden in totaal voor 20,1 miljard dollar investeringsprojecten aangekondigd in negen buitenlandse havens. Dat blijkt uit een rapport van de Britse investeringsbank Grisons Peak.

Bovendien zou nog over een aantal gelijkaardige initiatieven in andere havens worden onderhandeld.

Die initiatieven tonen volgens de Britse zakenkrant Financial Times een duidelijke versnelling tegenover de investering van 9,97 miljard dollar die het jaar voordien kon worden geregistreerd.

Het fenomeen is volgens waarnemers een signaal dat China zijn internationale bereik als maritieme macht verder wil uitstrekken.

De investeringen in buitenlandse havens vormen een onderdeel van het economische programma One Belt, One Road dat door de Chinese regering eerder bekend werd gemaakt.

Strategisch

Aan dat programma zouden meer dan zestig landen, met een gemeenschappelijk bruto binnenlands product van 21 biljoen dollar, willen deelnemen.

Onder meer wordt gewag gemaakt van investeringen van Chinese partijen in havens in Maleisië en Indonesië, maar ook in Arkhangelsk in Rusland, Klaipeda in Litouwen, Kirkenes in Noorwegen en twee havens in IJsland.

De projecten moeten volgens waarnemers worden beschouwd als een strategie van China om zijn internationale handelsbetrekkingen te versterken.

Gewezen wordt op de creatie van een route met investeringen in maritieme locaties langsheen de Indische Oceaan naar het mediterrane gebied. Anderzijds is er ook de route van China naar Europa langs het noordpoolgebied.

“Een aantal maritieme investeringen van China doen echter vragen rijzen over een mogelijk verborgen strategische agenda die achter de commerciële projecten zou kunnen schuilgaan,” benadrukt Jonathan Hillman, directeur bij het Center for Strategic and International Studies.

“De aanwezigheid in buitenlandse havens kan immers ook gebruikt worden voor militaire operaties en vormen eveneens locaties waar met spionage ook strategische informatie kan worden ingewonnen.” (mah)