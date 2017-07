Garry Kasparov: “De Trump-trein nadert zijn eindstation”

De Russische schaakgrootmeester Garry Kasparov is één van grote critici van de Russische president Vladimir Poetin. Kasparov vluchtte na de moord op Boris Nemtsov in 2013 weg uit Rusland en woont nu in New York. Hij zegt altijd achterdochtig te zijn voor Russen en nooit thee te drinken met vreemden

Sinds zijn vlucht naar de Verenigde Staten reist hij de wereld rond, daarbij het Westen oproepend een ‘vuist’ te maken tegen Poetin en de mensenrechtensituatie in Rusland.

In een column die hij voor de New York Daily News schrijft, trekt Kasparov een parallel tussen het gedrag van de Amerikaanse president Trump met betrekking tot de ‘affaire Rusland’ en de manier waarop Poetin schandalen in eigen land trotseert:

“In een eerste fase zullen autocraten de accurate beschuldigingen die tegen hen worden geuit boos en verontwaardigd ontkennen. “Nee! Nooit! een compleet verzonnen verhaal!”

Russia talk is FAKE NEWS put out by the Dems, and played up by the media, in order to mask the big election defeat and the illegal leaks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2017

Dan, wanneer de bewijzen zich beginnen op te stapelen, verandert de strategie en wordt geclaimd dat het om misverstanden gaat, gebaseerd op onwetendheid. Dit gaat gepaard met het in diskrediet brengen van de aanklagers, anderen gelijkaardige zonden te verwijten en het concept van waarheid te minimaliseren. “Ik wist niet dat het fout was! De media willen me vernietigen! Anderen hebben veel erger gedaan! Wie weet wat er echt gebeurd is?”

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Wanneer dat nog niet volstaat, is de tijd aangebroken voor de laatste stap, de bekentenis. Niet het soort dat goed is voor de ziel, maar de agressieve, bluffende variant, uitgesproken door iemand die zeker is dat hij in dit leven, noch in een volgend, zal worden gestraft voor wat hij zo lang heeft ontkend. “Ik heb dat gedaan, en wat dan nog? Er is niks verkeerds gebeurd! Wat ga je er aan doen?”

WATCH Macron’s facial expressions as Trump fumble thru defending Don Jr’s quest for “opposition research” #Hardball pic.twitter.com/exQbBZI9EW — #LaquanMcDonald (@ifuaskmee) July 13, 2017

Na vele maanden van ontkenningen, leugens en afleidingen, in een poging om de opeenstapeling van bewijzen weg te moffelen dat de Trump-campagne wel degelijk met Rusland samenwerkte om de presidentsverkiezingen van 2016 te winnen, nadert de Trump-trein zijn eindstation.”