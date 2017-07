Lamborghini’s en Ferrari’s raken China niet meer binnen

Dure sportwagens van exclusieve merken zijn voor Chinese superrijken vaak een symbool om hun status te ondersteunen, maar de auto’s blijken steeds moeilijker geïmporteerd te kunnen worden.

De Chinese autoriteiten hebben immers beslist dat ook de kleine constructeurs – zoals McLaren, Lamborghini, Aston Martin of Morgan – voortaan moeten voldoen aan de milieuwetgeving.

Tot nu toe genoten deze exclusieve modellen een vrijstelling, aangezien met de wagens meestal slechts een bescheiden afstand wordt afgelegd.

Die uitzondering is echter nu geschrapt en het blijkt voor de betrokken modellen moeilijk te bewijzen dat ze aan de Chinese milieuvoorwaarden voldoen.

De maatregel geldt niet voor modellen die al op de markt waren vooraleer de nieuwe regelgeving de voorbije lente van kracht werd, maar nieuwe types moeten wel bewijzen aan de Chinese wetgeving te voldoen. Onder meer McLaren getuigt dat een aantal exemplaren onderweg naar de klant geblokkeerd zijn geraakt.

Diplomatie

Volgens een aantal waarnemers moet de maatregel van de Chinese overheid ook worden gezien als een bijdrage tot de politiek van gematigde consumptie die de Chinese president Xi Jinping heeft geïntroduceerd en waarbij ook een bijkomende heffing van 10 procent is doorgevoerd op de aankoop van wagens met een prijs van meer dan 190.000 dollar.

Een aantal merken zou met de Chinese autoriteiten inmiddels een gesprek zijn opgestart om een oplossing te vinden. Ook de diplomatie is echter in beweging gekomen. Onder meer Barbara Woodward, de Britse ambassadeur in China, heeft in een brief de autoriteiten van het land op de problematiek gewezen.

Volgens sommige waarnemers zouden de vereiste tests eventueel tot zes maanden kunnen uitlopen, waardoor de verkoop van nieuwe modellen dit jaar niet meer mogelijk zou zijn.

De Britse Society of Motor Manufacturers and Traders vraagt dat China voor de tests de normen hanteert die ook in de Verenigde Staten en de Europese Unie worden toegepast. (mah)