Nederlandse gevangenen krijgen sleutel eigen cel

In Nederland is een experiment gestart waarbij veroordeelden de sleutel van hun cel krijgen en zich gedeeltelijk vrij door de gevangenis kunnen begeven.

Het project zou de rehabilitatie van de gevangenen moeten helpen bevorderen.

Niet iedereen echter toont zich over de project – dat in gevangenissen van Dordrecht, Heerhugowaard, Zaandam en Arnhem werd opgezet – onverdeeld gelukkig.

Daarbij wordt opgemerkt dat het de gevangenen door het gebrek aan toezicht onder meer gemakkelijker wordt gemaakt om criminele activiteiten te organiseren. Bovendien wordt gewag gemaakt van een mogelijke negatieve psychologische impact op de slachtoffers.

Besparing

Het experiment biedt de gedetineerden de mogelijkheid om zich tot halftien ‘s avonds vrij door bepaalde afdelingen van de gevangenis te bewegen. Daarbij moeten ze wel zelf de verantwoordelijkheid opnemen om zich op tijd te melden bij de verschillende activiteiten waaraan ze moeten deelnemen.

Op die manier zou ook de latere integratie in de maatschappij worden vergemakkelijkt. Omdat er minder inspanningen moeten worden gedaan voor de bewaking, zou het personeel van de instellingen volgens het plan bovendien ook meer tijd vrij kunnen maken voor een echte begeleiding van de gedetineerden.

Critici merken echter op dat de bewakers de experimenten vooral beschouwen als een ordinaire besparingsmaatregel op personeel. Bovendien wordt opgemerkt dat de gevangenen door een gebrek aan toezicht ook sneller in de verleiding zouden kunnen komen criminele activiteiten op te zetten.

Door de afwezigheid van de controle is immers ongecontroleerd onderling contact tussen de gedetineerden mogelijk, waardoor ook de handel in drugs in de gevangenissen grotere kansen zou krijgen.

De critici voegen eraan toe dat het experiment werd doorgevoerd zonder enig inzicht in mogelijke voordelen die voor de gevangenen zouden kunnen worden gecreëerd. “We zijn het aan de slachtoffers van criminaliteit verplicht te garanderen dat een dergelijk systeem een positieve impact zal hebben op de maatschappij,” zeggen ze. (mah)