Financial Times verdedigt optie van tweede Brexit-referendum. Realistisch?

In het Verenigd Koninkrijk gaan steeds meer stemmen op om een nieuw referendum over de Brexit te houden. Vraag is of de beslissing om de EU te verlaten ongedaan kan worden gemaakt. Is een tweede referendum geen recht, nu de regering May verzwakt uit de verkiezingen kwam en de onderhandelingen met de EU enkel complexer lijken te zullen worden?

In de Financial Times verdedigt Gideon Rachman, een van de meest gerenommeerde journalisten van Groot-Brittannië, de optie van een nieuw referendum. Rachman is een voorstander van een lossere, niet-federale Europese Unie en toonde zich in 2002 een fervent tegenstander van een eventuele Britse toetreding tot de eurozone:

Brexiteers hebben hun kans gekregen en… gemist

“Hoe duidelijker het wordt dat de originele visie van de Brexiteers op instorten staat, hoe meer ze zullen aandringen op het feit dat een tweede referendum ondemocratisch zou zijn. Maar de visie die de ‘Leavers’ er op nahouden is vergelijkbaar met die van een dictator in de Derde Wereld: …

Eens een beslissing is genomen per referendum kan ze nooit meer worden teruggedraaid… Dat is een principe dat nooit wordt toegepast in een electorale democratie, waar het essentieel is om op zijn minst om de vijf jaar nieuwe verkiezingen te organiseren. Referenda, zo wordt gezegd, zijn anders. Maar is dat wel zo?… Op een gegeven moment zal het Britse volk tot de conclusie komen dat de Brexiteers hun kans hebben gekregen- en dat ze die hebben gemist. Dan wordt het tijd om opnieuw de controle over te nemen.”

[Vorig jaar al opperde Rachman dat “een tweede referendum kan worden gewonnen indien het VK het recht krijgt het vrij verkeer van mensen te beperken eens het aantal EU-burgers dat het gebied binnen komt een bepaald niveau overstijgt. Volgens Rachman was het een grote fout van de EU on Cameron deze toegeving niet te gunnen. Net dat kostte hem het premierschap. Maar als 48% van de kiezers nu ‘Remain’ hebben gestemd, dan zou zulke toegeving dat kamp makkelijk moeten kunnen vergroten.]

eens en noemt de vraag voor een nieuw referendum De krant The Guardian is het daar niet meeeens en noemt de vraag voor een nieuw referendum onrealistisch en gevaarlijk

“Ergens in de toekomst zouden de Britten voor een regering kunnen stemmen die voorstander is om terug bij een EU aan te sluiten, die ondertussen zelf veranderingen heeft ondergaan… Maar waag je nooit aan een tweede referendum. Hebben we onze les dan niet geleerd?

Een moeilijke vraag verdeelt de natie. Die vraag wordt beslist door emoties die niet op het stembiljet staan en die de politiek de komende jaren zullen verlammen. Maar indien je vooroordelen je enkel overtuigen dat het tij aan het keren is, kijk dan af en toe eens naar de Murdoch-kranten, naar de Daily Mail en de Daily Telegraph… Kijk hoe die nog altijd hun gif spuwen. Ook bij een tweede referendum zullen ze er nog steeds zijn om de boel te verzieken.”