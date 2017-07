IVC Group verankert innovatie en tewerkstelling

Vinylproducent IVC Group krijgt voor de bouw van zijn nieuw complex in Avelgem van de Vlaamse regering 3,2 miljoen euro steun. Dat heeft Philippe Muyters, Vlaams minister van economie en innovatie, gemeld.

IVC Group kondigde vorig jaar de bouw van de nieuwe vestiging aan. Met die investering was een bedrag van 120 miljoen euro gemoeid.

Daarvoor ontvangt het bedrijf van de Vlaamse overheid nu een bedrag van 2 miljoen euro ecologiesteun en 1,2 miljoen strategische transformatiesteun voor opleidingen.

Met de investering gaan ook tweehonderd aanwervingen gepaard. In Avelgem had het bedrijf al vierhonderd medewerkers. Ook in Moeskroen wordt een nieuwe vestiging gebouwd.

Philippe Muyters wijst erop dat de ondersteuning van de overheid helpt om een verankering van technologie en tewerkstelling in Vlaanderen helpt te garanderen. IVC Group, onderdeel van het Amerikaanse concern Mohawk, heeft wereldwijd inmiddels ruim vijftienhonderd medewerkers.

Opmars

Voor de nieuwe vestiging in Avelgem, die eind dit jaar operationeel moet zijn, wordt vooral gezocht naar productiemedewerkers, maar het bedrijf voegt eraan toe ook voor alle andere divisies van groep op zoek te zijn naar geïnteresseerde kandidaten. Ook de nieuwe vestiging in Moeskroen zal een vijftigtal nieuwe arbeidsplaatsen creëren.

IVC Group, producent van tegels en planken in luxevinyl, wijst erop de voorbije jaren al sterk in West-Vlaanderen te hebben geïnvesteerd. Vijf jaar geleden werd in Avelgem een gloednieuwe fabriek gebouwd. Drie jaar geleden volgde een investering in de realisatie van een nieuw volautomatisch magazijn, dat dit jaar nog verder werd uitgebreid.

Er wordt aan toegevoegd dat vooral het merk Moduleo van de groep een sterke opmars laat blijken. “Moduleo bezorgt de klant een hoogwaardig, modulair vinyl dat met zijn innovatieve designs, realistische look en creatieve ontwerpmogelijkheden op een wereldwijde interesse kan rekenen,” aldus de onderneming.

Het bedrijf heeft vestigingen in België, Luxemburg, Duitsland, Groot-Brittannië, Rusland, de Verenigde Staten en China.