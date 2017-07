Retail enthousiast over potentieel van artificiële intelligentie

Retailers verwachten bijzonder veel van artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Forrester Consulting bij meer dan zevenhonderd marketeers van grote retailgroepen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Australië.

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het merendeel van de respondenten ervan overtuigd is dat de technologie de mogelijkheid heeft om de sector helemaal te veranderen.

Door 88 procent van de marketeers werd aangegeven dat artificiële intelligentie minstens gedeeltelijk tot een heruitvinding van de sector zou helpen leiden.

Bovendien erkende 81 procent dat de technologie ook een fundamentele impact op hun bedrijf zou hebben.

Strategisch

Uit het onderzoek bleek dat 86 procent van mening was dat artificiële intelligentie het marketing-team van het bedrijf efficiënter zou maken, waarbij door 82 procent werd aangegeven dat de technologie het takenpakket kon automatiseren, zodat de marketeer zich meer zou kunnen toeleggen op opdrachten die een grotere meerwaarde zouden opleveren.

Bovendien gaf 79 procent aan dat de marketeer door de introductie van artificiële intelligentie de mogelijkheid zou krijgen om zich meer op strategisch werk toe te leggen. Daarnaast voorspelde meer dan 80 procent dat artificiële intelligentie de rol van de marketeer fundamenteel zou veranderen.

De grootste hinderpaal voor een introductie van artificiële intelligentie is volgens de onderzoekers een gebrek een technische vaardigheden bij het personeel. Twee op drie respondenten vreesde dat een gebrek aan expertise een barrière zou kunnen zijn voor de implementering van de technologie.

Meer dan één op drie noemde een onvoldoende kennis van de technologie zelfs een bijzonder groot probleem. Er werd wel opgemerkt dat twijfels over de vaardigheden vooral in de hogere directiekaders kunnen worden vastgesteld. Bij de marketeers op de werkvloer daalt de onzekerheid over de vaardigheden immers terug tot 29 procent. (mah)