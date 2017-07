5 geheimen om het machtsspel op kantoor te winnen

1. Speel het spel mee

Als je het machtsspel op kantoor aan anderen overlaat ben je verkeerd bezig. Hard werk is niet het allerbelangrijkste en politiek is deel van onze menselijke natuur. De enige plek waar politieke relaties geen rol spelen is op een onbewoond eiland.

2. Maak je baas gelukkig

Je relatie met je baas is de allerbelangrijkste factor om verderop te raken in je carrière. Als je niet met hem of haar overeen komt, raak je nergens. Onderzoek toont aan dat deze relatie zelfs belangrijker is dan je werkprestaties. Kom er dus achter wat je baas van je wilt en maak hem of haar gelukkig.

3. Sluit allianties

Voor succes in het zakenleven heb je – net als in het persoonlijk leven – bondgenoten nodig. Werk aan je netwerk door strategische gunsten te leveren aan sleutelpersonen. Je zal ook mensenkennis en charisma nodig hebben. Gelukkig kan je dat aanleren.

4. Ga slim om met roddels

Hoewel ongeveer 80% van alle kantoorroddels feitelijk correct zijn, kunnen zowel jij als anderen ze ook als wapens gebruiken. Bernsteins advies is om elke negatieve roddel te beantwoorden met een positieve opmerking.

5. Gebruik kennis als wapen