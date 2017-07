Ierland ont-googelt zijn economie en is plots een derde… kleiner

De economie van Ierland is in werkelijkheid één derde kleiner dan algemeen wordt beweerd. Het overschot op de Ierse handelsbalans is in wezen een tekort.

Bovendien is de Ierse schuldenlast minstens één kwart zwaarder dan aan de bevolking is gemeld.

Dat blijkt uit een alternatieve registratie van de Ierse economische activiteit.

De verschillen kunnen volgens het Nevin Economic Research Institute (Neri), een denktank met kantoren in Dublin en Belfast, in belangrijke mate worden toegeschreven aan de functie die Ierland heeft opgebouwd als fiscale draaischijf in het wereldwijde bedrijfsbeleid van grote internationale ondernemingen.

Kritiek

“Er bestaat heel wat verwarring over de prestaties van de Ierse economie,” erkent Tom Healy, directeur van het Neri, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times.

“Vele internationale bedrijven hebben een vestiging in Ierland om van het voordelige fiscale stelsel van het land te kunnen profiteren. De economische statistieken van Ierland worden dan ook beïnvloed door het beleid van ondernemingen die nagenoeg alleen om fiscale redenen een adres in het land hebben.”

Opgemerkt wordt onder meer dat het Ierse bruto binnenlandse product twee jaar geleden een groei met 26 procent had laten kennen. Die stijging was echter in grote mate te danken aan interne herstructureringen van grote internationale bedrijven.

De kunstmatige groeicijfers leverden Ierland heel wat kritiek, onder meer van econoom Paul Krugman, op. Om dergelijke commentaren in de toekomst te vermijden, werd beslist de berekeningen aan te passen.

“De resultaten zijn ontnuchterend,” benadrukt de Financial Times. “Ierland had vorig jaar officieel een bruto binnenlands product van 275 miljard euro. Wanneer echter de impact van de internationale fiscale operaties van grote concerns zoals Google, Microsoft en Pfizer worden weggefilterd, zou echter nog een bedrag van 190 miljard euro overblijven.”

“Tevens moet worden vastgesteld dat de schuldgraad van het land zou stijgen van 75 procent naar 106 procent.” (mah)