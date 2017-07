6 miljoen Amerikanen betalen hun autolening niet meer terug. Is een crisis in de maak?

Zes miljoen Amerikanen betalen hun autolening niet langer terug, nadat ze profiteerden van te makkelijk toegekende leningen. De crisis lijkt verdacht veel op de ‘subprime’-crisis die in de jaren 2000 de Amerikaanse vastgoedmarkt op de knieën dwong. Toch zijn er grote verschillen.

Wall Street zoekt niet graag nieuwe recepten en blijft consumenten dan ook bestoken met leningen die -soms van bij de eerste terugbetalingstermijn – onhoudbaar zijn en waarbij een rentevoet van soms 20% wordt toegepast, om de dossiers toch maar door de vaak lakse controles te krijgen. Die dossiers worden daarna gegroepeerd in complexe financiële producten, de zogenaamde ‘subprimes’, die worden doorverkocht tegen een rente van tot 6%. Een niet te onderschatten prestatie in een context van nulrente op spaarboekjes.

Amerikaanse autosector heeft gouden jaren achter de rug

De Amerikaanse autosector heeft gouden jaren achter de rug. In 2016 werden liefst 17,5 miljoen wagens verkocht. Die boom kan op de rekening van krediet worden geschreven, want vandaag hebben liefst 107 miljoen Amerikanen een autolening lopen, voor een totale waarde van 1.200 miljard dollar. Sinds 2010 lieten de autoleningen een jaarlijkse groei van gemiddeld 7,5% optekenen. Vergelijk dat met de toename in het inkomen van de gezinnen (gemiddeld 3,8%). Toch hebben 6 miljoen Amerikanen ondertussen een betalingsachterstand van ten minste 3 maanden op hun autolening.

Er is nog een verontrustend element: de wanbetalingen op wagens hebben nu het niveau bereikt van de wanbetalingen op hypotheken tijdens de vastgoedcrisis. Toch lijkt een crisis nog niet voor morgen omdat het totale aandeel van de autoleningen in de totale schuldgraad van de gezinnen onder het historisch gemiddelde van 7,9% blijft. Om een echte crisis te ontketen zou dat niveau ruimschoots moeten worden overschreden.

Geen kettingreactie

Specialisten vrezen dus niet voor een kettingreactie, zoals die zich in 2008 in het vastgoed heeft voorgedaan. Ten eerste is de markt voor autoleningen veel kleiner in omvang en ten tweede zou van de 1.200 miljard aan lopende autoleningen slechts een klein deel (55 miljard) in ‘subprimes’ zijn verpakt. Ter vergelijking: in 2008 was het aandeel ‘subprimes’ in de vastgoedmarkt goed voor 450 miljard dollar.

De Amerikaanse gezinnen hebben de voorbije jaren hun gemiddelde schuldgraad ook teruggebracht van 132% van hun beschikbare inkomen tot 100%. Dankzij de lage rentevoeten betalen ze nu gemiddeld 10% rente op hun schulden, vergeleken met 14% voor de crisis.

Geen ‘besmettingseffect’

Dan is er nog het ‘besmettingseffect’ dat zichtbaarder is bij vastgoed dan bij auto’s. Wanneer verschillende woningen in een buurt door de banken in beslag worden genomen (foreclosure), daalt de waarde van het vastgoed in die buurt. Maar wanneer de auto van uw buurman door de bank wordt opgeëist, heeft dat geen enkele invloed op de waarde van uw wagen.

Het grootste risico is dus voor de Amerikaanse auto-industrie zelf. Die vertegenwoordigt 3% van het Amerikaanse bbp en 1 miljoen jobs. Als de markt instort, heeft dat gevolgen voor de economie. Tel daarbij de aangekondigde renteverhogingen en steeds meer Amerikanen zullen hun autolening niet langer kunnen aflossen. Maar ook de banken zien de bui al een tijdje hangen. Banken als JP Morgan en Wells Fargo hebben de voorbije kwartalen minder autoleningen uitgeschreven en wanneer ze dat wel doen zoeken ze klanten met een onbesproken financiële staat van dienst.