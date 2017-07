Rhode Island verbiedt ‘gay-genezende’ therapie

In de Verenigde Staten heeft Gina Raimondo, de gouverneur van de staat Rhode Island, woensdag een wet ondertekend die gezondheidstherapeuten verbiedt om aan minderjarigen therapieën aan te bieden die worden verondersteld hun seksuele oriëntatie te veranderen.

Doen ze dat wel dan dreigen ze disciplinaire sancties te krijgen opgelegd en hun professionele licentie te verliezen of te zien opgeschort.

Zowel de American Psychological Association, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de American Medical Association als de American Academy of Pediatrics, tonen zich felle tegenstanders van dit soort therapieën, die vaak de basis leggen voor depressie en auto-destructief gedrag.

Rhode Island is de tiende Amerikaanse staat die zo’n verbod uitvaardigt en de vierde die het verbod dit jaar tot wet heeft gemaakt. Brazilië was in 1999 het eerste land om zulke therapieën te verbieden. In de EU deed Malta in december als eerste lidstaat hetzelfde.