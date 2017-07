Orban: “EU-leiders en Soros willen een nieuw, gemengd en gemoslimiseerd Europa”

“De EU-leiders en de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros willen een nieuw, gemengd en gemoslimiseerd Europa.” Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orban zaterdag gezegd tijdens een bezoek aan een cultureel festival in Baile Tusnad (Roemenië).

Orban zei ook “samen met andere Centraal-Europese landen de moslimimmigratie te zullen blokkeren, omdat deze immigranten de culturele identiteit van het land zullen veranderen en Hongarije onder mijn leiderschap een plek zal blijven waar West-Europese christenen altijd in veiligheid zullen zijn.”

Polen en de “door EC-vice-voorzitter Frans Timmermans geleide EU-inquisitie

Orban nam het in een toespraak ook op voor buurland Polen, dat hij – na Hongarije – “het volgende slachtoffer van de door EC-vice-voorzitter Frans Timmermans geleide EU-inquisitie” noemde.

Orban ziet geen tegenstand voor zijn beleid in eigen land, maar wel bij het “Soros maffia-netwerk” en “de Brusselse bureaucraten.”

De Hongaarse premier, die in april 2017 bij de verkiezingen in zijn land een vierde ambtstermijn zal nastreven, zegt de volgende negen maanden dan ook “tegen de door voornoemde partijen gecontroleerde media te zullen moeten vechten.”

Wie is George Soros?

George Soros (°1930) is een Hongaars-Amerikaans zakenman en publicist van Joods-Hongaarse afkomst. Hij verwierf een enorm vermogen met beursspeculaties. Hij werd wereldberoemd toen hij in 1992 zo’n miljard dollar verdiende door erop te wedden dat de Britse centrale bank het pond zou moeten devalueren. Dat geld is hij gaan gebruiken voor het realiseren van zijn filosofische en politieke idealen. Zijn fortuin wordt geschat op zo’n 25 miljard dollar. Op de lijst van Forbes van rijkste mensen ter wereld bezet hij de 29ste plek. De voorbij 30 jaar heeft Soros ettelijke miljarden geschonken aan initiatieven die de democratie en de vrijheid van meningsuiting verdedigen.

Hongarije vs. Soros

Maar Soros is nu een doelwit geworden van Orban en zijn regering. Deze laatsten willen de door Soros in 1991 gestichte Central European University (CEU) in Boedapest laten sluiten en verbieden. Daartoe werd in april een wet gestemd. Tegenstanders van de wet spreken van een aanslag op het vrij onderwijs, maar de regering beschuldigt Soros van politieke inmenging.

Ook tracht de Hongaarse regering giften van Soros aan lokale en internationale, in Hongarije actieve ngo’s via nieuwe regels te beperken. Die ngo’s zouden volgens de regering Orban de Hongaarse veiligheid in gevaar willen brengen door asielzoekers het land binnen te smokkelen. Soros pleit op zijn beurt dan weer voor “een eerlijk en gezamenlijk Europees vluchtelingenbeleid.”

Hongarije zette eerder deze maand – al dan niet onder internationale druk – een controversiële campagne stil die gericht was tegen de Hongaars-Amerikaanse filantroop. Een lachende Soros prijkte op tal van grote billboards (foto), die door het hele land waren neergezet met daarop de tekst: ‘Laat Soros niet het laatst lachen.’ De in de VS wonende miljardair uit regelmatig kritiek op het vluchtelingenbeleid van de Hongaarse regering, die met hekken en prikkeldraad langs de grens mensen tracht te weren.