Mensen specialiseren zich in wat ze niet kunnen

De mens moet inspanningen doen om zijn actuele vaardigheden naar aanpalende domeinen uit te breiden. Daardoor wordt het mogelijk nieuwe uitdagingen te ontdekken, zonder dat daarbij totaal onbekende terreinen dienen te worden betreden.

Met het verkennen van aanpalende vakgebieden kan immers de opwinding van nieuwe ontdekkingen worden gerealiseerd, zonder dat men zich door een gebrek aan knowhow en expertise op een terrein beweegt dat grote risico’s voor fouten en mislukkingen herbergt.

“De Amerikaanse econoom Murray Rothbard gaf eerder al aan dat talent als een doodgewoon gegeven wordt bestempeld, zodat men zich vaak begeeft in activiteiten die men niet beheerst,” voert Oliver Burkeman aan in de krant The Guardian.

“Hij stelde daarbij dat velen streven naar een specialisatie in gebieden waarin men het slechtste is. Er zijn tal van voorbeelden die de stelling van Rothbard lijken te bevestigen. Comedy-acteurs doen vaak wanhopige pogingen om hun carrière een andere wending te geven, zodat ze ernstig genomen zouden worden, terwijl religieuze figuren het blijkbaar moeilijk kunnen laten om hun visie over wetenschap te geven en managers zonder enige vorm van mensenkennis zich geroepen voelen sociale projecten te leiden.”

“De stellingen van Rothbard vertonen enige gelijkenissen met het Peter-principe van de Canadese opvoedkundige Laurence Peter, die omschrijft dat organisaties medewerkers promoten tot een niveau waar ze niet langer competent zijn en op die manier vorm geven aan entiteiten die door onbekwaamheid worden gestuurd,” zegt de columnist. “Rothbard geeft echter aan dat aangeboren talent door de begunstigde als een normaal gegeven wordt beschouwd en in een streven om iets bijzonders te realiseren dan ook vaak avonturen worden opgestart waarvoor men geen enkele aanleg heeft en dus tot mislukken is gedoemd.”

“Rothbard geeft dan ook aan dat men zich bij het streven naar groei en ontwikkeling dient te focussen op materies waarin men uitblinkt,” aldus Burkeman. “Ook consulent Marcus Buckingham benadrukt dat men zich op zijn sterke eigenschappen moet concentreren. Die strategie biedt immers een grotere efficiëntie en voldoening dan pogingen om zwakke punten bij te schaven. Daarbij kan echter het probleem rijzen dat een consequente focus op aanwezig talent uiteindelijk vervelend of zelfs zinloos lijkt in vergelijking met de opwinding van het onbekende. Om dat probleem op te lossen, dient men er voor te kiezen aanverwante terreinen te verkennen en totaal vreemde gebieden te mijden.”