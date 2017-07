De vijf eigenschappen van de super-CEO

De Amerikaanse journalist Adam Bryant interviewde meer dan 70 CEO’s van ‘s werelds grootste bedrijven en schreef zijn indrukken neer in het boek ‘The Corner Office: Indispensable and Unexpected Lessons From CEOs on How to Lead and Succeed.’ Hij ging op zoek naar de X-factor van de ideale CEO. Wie is geschikt om een organisatie te leiden – een bedrijf, een sportteam of een multinational- en welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig?

Uit zijn gesprekken distilleerde Bryant de 5 kerneigenschappen van de super-CEO: passionele nieuwsgierigheid, door veldslagen gehard zelfvertrouwen, teamwijsheid, een focus op eenvoud en onbevreesdheid. Geen van deze eigenschappen worden genetisch bepaald. Ze worden verworven door attitude, gewoonte en discipline. Iedereen kan ze dus aanleren.

Bij elk van die eigenschappen geeft Bryant een omschrijving:

1. Passionele nieuwsgierigheid

CEOs hebben 2 facetten: aan de ene kant de projecteren ze het zelfvertrouwen en de autoriteit die nodig is om aandeelhouders toe te spreken en te overtuigen, aan de andere kant willen ze alles te weten komen. Ze willen weten waarom een project of een product een succes werd en een ander niet. Ze stellen continu vragen omternt de big picture. Ze vragen waarom iets op een bepaalde manier gedaan wordt en hoe het beter kan. Ze zijn nieuwsgierig naar mensen, naar wat ze doen en waarom ze het doen. Ze zijn nieuwsgierig over alles wat hun pad kruist. Pas door voortdurend vragen te stellen slagen ze er in de mensen die voor hen werken te begrijpen en uiteindelijk efficiënter te maken. Of, zoals een CEO zelf aangeeft: ‘Ik ben een student in de menselijke natuur’.