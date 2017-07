25 kenmerken van alfamannen en -vrouwen

Alfa’s zijn de dominante mannen en vrouwen die de wereld leiden. Het is een geslachtsloze titel omdat beide geslachten alfa’s voortbrengen. Alfa’s geven bevelen en beta’s voeren ze uit. Volgens psychologen kan elke beta een alfa worden, al vereist dit

De alfa geeft nooit op. Hij is de schildpad, niet de haas en blijft op het eind als laatste over. Er zijn geen grenzen aan zijn vastberadenheid.

De alfa heeft veel zelfvertrouwen. Hij stapt een kamer binnen waarin hij niemand kent, maar trekt als een magneet alle aandacht naar zich toe.

De alfa is in topconditie. Hij is aantrekkelijk en blaakt van gezondheid.

De alfa is moedig. Hij vreest niets en heeft ballen aan zijn lijf.

De alfa kan entertainen. Hij heeft een goed gevoel voor humor en een krachtige spreekstijl.

De alfa kan verhalen vertellen. Zijn leven is uniek en hij heeft avonturen beleefd die iedereen wil horen.

De alfa kan met zichzelf spotten. Een alfa wordt nooit uitgelachen, want hij doet direct mee en doet het beter dan elk ander.

De alfa is bescheiden. Hij blijft altijd met zijn twee voeten op de grond staan.

De alfa is weetgierig. Zijn drang naar kennis is onbegrensd. Hij heeft zoveel bijgeleerd over van alles en nog wat dat hij met iedereen een gesprek kan aanknopen.

De alfa is sympathiek. Hij kan elke situatie aangenaam maken.

De alfa laat zijn woorden tellen. Hij kiest de beste woorden en weet ze goed te gebruiken.

De alfa is doelgericht. Beta’s zijn hun hele leven op zoek naar iets. Een alfa is zijn hele leven op weg naar zijn doel.

De alfa werkt hard. Hij weet dat elke grote verwezenlijking veel hard werk vereist.

De alfa is geen piekeraar. Hij verspilt zijn tijd niet met zich zorgen te maken over dingen die hij toch niet kan controleren. Enkel dat wat wel binnen zijn bereik ligt is belangrijk voor hem.

De alfa is een vechter. Hij zoekt de gevechten niet zelf op, maar schrikt niet terug van een gevecht wanneer dat nodig is. Wanneer dat gebeurt, vecht hij om te winnen.

De alfa heeft stijl. Hij is trots op hoe hij eruit ziet en kleedt zich naar succes. Alfa’s zijn niet metroseksueel, maar gewoon stijlvol.

De alfa heeft principes. Hij weet wie hij is en hij is bereid om zijn waarden en principes te verdedigen, zelfs wanneer die onpopulair zijn.

De alfa houdt van concurrentie. Hij kan echter niet tegen zijn verlies.

De alfa is zijn eigen man. Hij laat zich niet leiden door anderen en kan geen controlefreaks of jaloerse mensen verdragen.

De alfa is een waardevol persoon. Einstein zei ooit dat je beter probeert om een waardevol mens te worden dan een succesvol mens. Hij wist immers dat waarde leidt tot succes.

De alfa is behulpzaam. Hij is vrijgevig en geniet van anderen gelukkig te maken.

De alfa is een leider. Hij geeft het goede voorbeeld en andere volgen hem uit vrije wil.

De alfa leert uit tegenslagen. Alfa’s zoals Achilles, William Wallace en Napoleon zagen kansen waar anderen enkel tegenslagen zagen. Een alfa weet dat hij zal falen, maar hij weet ook dat het spel daarmee nog niet is gespeeld.

De alfa is koppig. Zijn koppigheid maakt hem even succesvol als hij wil. Niets kan hem tegenhouden wanneer hij met iets begint waar hij zijn passie in kwijt kan.