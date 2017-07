Worden psychopaten geboren of gevormd?

De meeste psychologen en psychiaters denken dat psychopathie slechts gedeeltelijk genetisch bepaald is. De Amerikaanse docente Jeannine Stamatakis schrijft op de website van de Scientific American dat het theoretisch mogelijk is om psychopaten te kweken via manipulatie van de omgeving en beschadiging van bepaalde hersenregio’s.

Psychopaten of sociopaten zijn extreem egoïstisch en hebben een gebrek aan empathie en scrupules. Hoewel bepaalde genen iemand meer kans geven op deze mentale afwijking, blijven de ultieme katalysatoren de omgeving en de fysieke staat van de hersenen.

Neurowetenschappers hebben de specifieke regio’s van het brein die het meest gerelateerd zijn aan psychopathisch gedrag gedefiniëerd. De regio van de amygdala, die emoties verwerkt, de cerebrale cortex, die zelfbewustzijn en geheugen reguleert, en de frontale kwab, verantwoordelijk voor zelfcontrole en beoordelingsvermogen, zouden daarbij het belangrijkst zijn.

We zouden in theorie dus psychopaten kunnen kweken door die hersenregio’s systematisch te beschadigen. Gedragswetenschappers zouden vervolgens zulke mensen in een omgeving droppen die psychopathische symptomen in de hand werkt.

Tenslotte is er nog een alternatieve – maar minder wetenschappelijke – strategie mogelijk om van je kind een psychopaat te maken: hem opvoeden tussen de financiële hoogvliegers van Wall Street.