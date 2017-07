OPEC: “Schuldigen voor lage olieprijs bevinden zich onder ons”

Saoedi-Arabië probeert al een tijd orde te scheppen binnen de OPEC, de organisatie van landen die petroleum produceren. Dat gaat met ups en downs en het succes van de strategie om productiequota te respecteren kan worden afgelezen van de prijs van een vat ruwe olie. Die prijs blijft al een tijd steken onder de 50 dollar, ruim 20% onder het streefdoel van de Saoedi’s, die 60 dollar als een absoluut minimum zien om hun budget in evenwicht te houden.

In september vorig jaar bereikte de OPEC, onder druk van de Saoedi’s, een akkoord om de olieproductie terug te schroeven tot 32,5 miljoen vaten per dag, een vermindering van 750.000 vaten per dag. Het akkoord was opmerkelijk omdat een aantal van de betrokken landen – Saoedi-Arabië en Iran bijvoorbeeld – diametraal tegengestelde belangen heeft, niet enkel inzake olie, maar ook in Syrië en Jemen waar beide elkaar op het slagveld bekampen. Drie maanden later lag het akkoord echter alweer aan diggelen.

Schalie-olie steevast de schuldige…

Het probleem blijft een overaanbod aan olie, ondanks de in november overeengekomen productiebeperkingen. Als grote schuldige werd steevast de Amerikaanse schalie-olie aangewezen, die stilaan maar zeker opnieuw marktaandeel opeist, ondanks de lage prijzen.

De Verenigde Staten hebben zich de voorbije periode dan ook ontwikkeld tot één van belangrijkste petroleumuitvoerders ter wereld. Zo is de export van olie uit de Verenigde Staten over een periode van vier jaar met liefst 1.600 procent is gestegen.

… of is er meer aan de hand?

Maar in Ryadh wordt nu een ander verhaal verteld. Binnen de OPEC zijn er een reeks landen die van de productiedaling die binnen het kartel is overeengekomen hebben geprofiteerd om hun eigen productie opnieuw op te voeren. De Saoedi’s wijzen naar de Verenigde Arabische Emiraten en ook naar Irak. Beide landen hebben hun quota voor juli ruimschoots overschreden. De Saoedi’s hebben nu beloofd hun eigen productie verder in te krimpen, maar ook meer controle te zullen uitoefenen op de OPEC-landen die ‘vals spelen’.