Wat is een groter gevaar voor uw huwelijk dan overspel en heeft ernstigere gevolgen?

Wanneer we de indruk krijgen dat onze levenspartner niet hoort wat we zeggen en we denken het te moeten blijven herhalen tot we onze zin krijgen, beginnen we te zeuren, te zagen of te zaniken. Het is de start van een vicieuze cirkel: degene tegen wie gezeurd wordt, gaat zich defensief opstellen, waarna de zager zijn verzoek steeds vaker blijft herhalen.

Vrouwen zagen meer dan mannen, zeggen experts. Dat komt omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor het huishouden en het gezinsleven. Ze zijn ook gevoeliger voor signalen dat zich problemen dreigen voor te doen binnen een relatie. Wanneer vrouwen iets vragen en het niet krijgen, beseffen ze sneller dat iets verkeerd zit. Maar door het keer op keer te herhalen, wordt het alleen maar erger.

Ook mannen gaan in de fout, want ze geven geen duidelijke antwoorden. Wanneer zaken herhaaldelijk terugkomen, gaan ze zich als kleine jongens gedragen, die door hun moeder de les worden gespeld. Maar vaak antwoordt de man niet omdat hij het antwoord nog niet weet, of weet dat het antwoord zal teleurstellen.

Toch is zagen een van de belangrijkste oorzaken van scheiding, zegt Howard Markman, professor psychologie aan de universiteit van Denver. Vooral wanneer koppels over het zaniken op zich, eerder dan over de reden ervoor, beginnen te redetwisten.

In een studie die Markman in 2010 in het Journal of Family Psychology publiceerde, gaf hij aan dat koppels die in het vijfde jaar van hun huwelijk over relationele moeilijkheden begonnen te klagen gemiddeld 20% meer negatieve communicatie rapporteerden (een andere term voor ‘zeuren’) en een daling van 12% in de positieve communicatie.

“Zagen is de vijand van liefde wanneer hij niet wordt gestopt,‘ denkt Markman. Maar er is ook goed nieuws: koppels kunnen het afleren. Eerst moeten ze wel toegeven dat ze in een slecht patroon vastzitten, aldus experts. Ze maken ruzie over ruziemaken. Dan moeten ze erachter komen wat de andere irriteert. Is je partner eerder dan lui en onvriendelijk niet overwerkt en vermoeid?

Hier is een kleine handleiding:

– Kalmeer – allebei. Erken het negatieve patroon en stel jezelf de vraag hoe je het als team kan aanpakken. Gedragsverandering is nodig en enkele basisregels opstellen helpt.

– Bekijk het vanuit het standpunt van je partner.

– Wie zanikt moet zich ervan bewust zijn dat hij iets vraagt. Gebruik de ‘Ik’ eerder dan de ‘Jij’-vorm. ‘Ik zou het fijn vinden mocht je het vuilnis op tijd buitenzetten,’ eerder dan ‘Je zet het vuilnis nooit op tijd buiten’.

– Leg uit waarom iets belangrijk voor je is. ‘Ik maak me zorgen wanneer je de rekeningen niet op tijd betaalt. We kunnen ons geen bijkomende kosten veroorloven’.

– Zet je verwachtingen in perspectief. Vraag zaken die gepast en realistisch zijn. Moet een gloeilamp onmiddellijk vervangen worden? Of kan dat tot het weekeinde wachten?

– Leg samen een tijdskader vast. Vraag wanneer je partner iets kan afmaken. Vraag hem wanneer het hem het beste past. ‘Kan je dit weekeinde Pieters fiets repareren?’.

– Indien jou iets wordt gevraagd, formuleer dan een duidelijk antwoord. Zeg eerlijk of en wanneer je iets kan doen dat je wordt gevraagd. Doe dan ook wat je beloofd hebt.

– Bekijk ook andere opties. Misschien is het wijs om een klusjesman in te huren, eerder dan je relatie op het spel te zetten door voortdurend ruzie te maken.