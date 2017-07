Millennials houden van activistische bedrijfsleider

Millennials staan in het algemeen positiever tegenover activistische chief executives dan oudere generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de communicatiegroep Weber Shandwick bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten.

Bovendien kon worden vastgesteld dat de consumenten aangeven dat een activistische bedrijfsleider een positieve impact heeft op hun aankoopbeslissingen.

De onderzoekers wijzen er wel op dat de consument vaak alleen positief reageert op een activistische chief executive wanneer diens stellingen ook met de eigen visies overeenkomen.

Weber Shandwick stelde vast dat 47 procent van de ondervraagde millennials van mening waren dat een chief executive de verantwoordelijkheid heeft zich uit te spreken over onderwerpen of problemen die voor de samenleving belangrijk zijn.

Bij oudere generaties worden opmerkelijk lagere cijfers genoteerd, want bij Generation X en de babyboomers is nog slechts 28 procent van oordeel dat chief executives hun opinie over actuele onderwerpen kenbaar moeten maken.

Tevens werd opgemerkt dat 56 procent van de millennials van mening is dat zakelijke leiders een grotere verantwoordelijkheid hebben om hun visies over maatschappelijke onderwerpen naar buiten te brengen dan in het verleden.

Controverses

Andy Polansky, chief executive van Weber Shandwick, wijst erop dat de voorbije twaalf maanden tussen politiek en economie nog meer overlappingen konden worden geregistreerd dan in het verleden.

Hij verwijst daarbij naar de grote groep Amerikaanse bedrijfsleiders die zich de voorbije periode over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump hebben uitgesproken.

“Die uitlatingen hebben tot grote controverses in de sociale netwerken en de traditionele media geleid,” merkt hij op. “Bedrijfsleiders moeten dan ook bijzonder omspringen met de communicatie van de standpunten van hun onderneming in maatschappelijke problematieken.”

Polansky benadrukt daarbij dat deze standpunten in de toekomst een belangrijke impact kunnen hebben op verkoop en rekrutering. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen een grotere loyaliteit tegenover zijn werkgever zou tonen indien het bedrijf door een activistisch chief executive zou worden geleid.

Slechts 19 procent zou minder loyaliteit tonen. (mah)