Parijs voelt de grootste impact van toerisme

Geen enkele toeristische topbestemming ter wereld kent onder invloed van bezoekers een grotere toename dan Parijs.

Dat blijkt uit een rapport van On The Go Tours, waarin wordt aangegeven dat de Franse hoofdstad normaal 2,2 miljoen inwoners telt, maar op één jaar tijd 18 miljoen toeristen ontvangt. Dat betekent een uitbreiding met 704 procent.

Op de tweede plaats staat Kuala Lumpur met een aangroei van 595 procent, gevolgd door Dubai en Milaan met 459 procent en Barcelona met 411 procent.

Er wordt nog opgemerkt dat het toerisme voor de economie van een stad van groot belang is. Elke groep van dertig toeristen zou volgens berekeningen van het World Economic Forum immers één lokale baan creëren.

Bangkok

Het grootste aantal toeristen wordt volgens het rapport opgetekend in Bangkok, waar jaarlijks 21,5 miljoen toeristen zouden worden ontvangen. In de Thaise hoofdstad wonen 8,3 miljoen mensen. Op de tweede plaats staat Londen met 19,9 miljoen bezoekers en 8,7 miljoen residenten.

Parijs volgt op de derde plaats met 18 miljoen toeristen en 2,2 miljoen inwoners. Daarna komt Dubai met 15,3 miljoen toeristen en 2,7 miljoen bewoners. De top vijf wordt afgerond door New York, waar 12,8 miljoen toeristen en 8,5 miljoen bewoners worden genoteerd. (mah)