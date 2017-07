Wie privé graag risico’s neemt zal dat op het werk ook doen

Een chief executive die in zijn persoonlijk leven van risico’s en opwinding houdt, zal dat gedrag waarschijnlijk ook in de bedrijfsomgeving doortrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon en de University of Notre Dame.

De onderzoekers voegen er aan toe dat een groter risicogedrag zowel een goede als een slechte impact kan hebben op de resultaten, afhankelijk van het bedrijf, de sector en de gestelde doelstellingen.

“Chief executives die in hun persoonlijk leven risico’s niet schuwen, zijn ook meer geneigd om in hun bedrijfsbeleid agressiever op te treden,” benadrukt Stephen McKeon, professor economie aan het Lundquist College of Business van de University of Oregon.

“Maar deze persoonlijkheden blijken ook efficiënte leiders te zijn. De overnames die door deze groep executives worden gerealiseerd, blijken meer waarde te creëren dan transacties van collega’s met een grotere risico-aversie.”

Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken chief executives ook relatief meer schulden hebben opgebouwd in de bedrijfsstructuur, terwijl ook de beursprestaties van het aantal een meer volatiel resultaat zou laten optekenen. “Toch kan niet gezegd worden dat deze executives destructief gedrag vertonen. Hun creativiteit en innovatief karakter zorgt ervoor dat er projecten worden opgezet die bijdragen tot de groeimogelijkheden van hun bedrijven,” merkt Matthew Cain, professor financiën aan het Mendoza College of Business van de University of Notre Dame, op. (MH)