India zegt ‘neen’ tegen zelfrijdende wagen

India neemt maatregelen om te vermijden dat autonome voertuigen er hun opwachting maken in het straatbeeld.

“We zullen geen zelfrijdende wagens in India toelaten. Ik wil daarover zeer duidelijk zijn. We zullen geen technologie toelaten die jobs wegneemt. In een land waar werkloosheid heerst kan geen technologie worden toegelaten die uiteindelijk het werk van mensen afpakt.”