Europol ziet toename van ransomware-activiteit

Wereldwijd werden over een periode van twaalf maanden – tot maart dit jaar – ruim 2,58 miljoen online consumenten het slachtoffer van een aanval met ransomware.

Dat betekende een stijging met 11,4 procent tegenover het jaar voordien. De aanvallen met ransomware proberen bestanden van hun slachtoffers te blokkeren en eisen een losgeld om de gegevens weer toegankelijk te maken.

De Europese politiedienst Europol merkt echter op dankzij geavanceerde technologieën, ontwikkeld in samenwerking met een aantal partners, ongeveer 28.000 geblokkeerde apparaten te hebben kunnen vrijmaken.

“Ransomware heeft de voorbije vijf jaar een sterke toename gekend,” benadrukt Europol. “Criminelen werden immers aangetrokken door het gemakkelijke karakter van de operaties en de grote winsten.”

No More Ransom

Een jaar geleden creëerde Europol in samenwerking met de Nederlandse politie, beveiligingsspecialist Kaspersky en een aantal partners het initiatief No More Ransom, waarbij zich inmiddels meer dan honderd partners hebben aangesloten.

In mei van dit jaar maakte een aanval met het ransomware-virus WannaCry echter op enkele dagen tijd in de bedrijfswereld meer dan 300.000 slachtoffers in ongeveer honderdvijftig landen. Daarbij werden ook een aantal grote ondernemingen en kritische infrastructuur getroffen.

De voorbije maand werden vervolgens Europa en Noord-Amerika getroffen door een nieuwe generatie van de malware Petya. “Een aantal organisaties lijden nog altijd onder de gevolgen van de aanvallen van ExPetya eind juni dit jaar,” aldus Europol.

De Europese politiedienst zegt echter meer dan vijftig programma’s, aangeleverd door negen partners, op de website van No More Ransom te hebben geplaatst om slachtoffers van ransomware te helpen om hun geblokkeerde apparaten weer operationeel te krijgen zonder aan de hackers losgeld te hebben moeten betalen.

Europol benadrukt verder dat slachtoffers in geen geval losgeld mogen betalen, maar wel onmiddellijk contact dienen op te nemen met de politiediensten. (mah)