Waarom hebben ondernemers minder stress dan werknemers?

Hoe raak je van stress af is een vraag van één miljoen. Het antwoord staat in het boek ‘Your Brain at Work: Strategies or Overcoming distraction, Regainng focus, and Working Smarter All Day Long’ van schrijver David Rock:

‘Door te voelen dat je controle hebt over de situatie en je eigen reacties. We zijn immers veel meer vatbaar voor stress wanneer we ons machteloos voelen. Stress raak je dus kwijt door je perceptie van controle te verhogen – los van of je de situatie ook effectief controleert of niet,’ schrijft Rock.

Rock verwijst naar verschillende psychologisch onderzoeken, waaronder de stelling van Steve Maier van de Universiteit van Boulder, Colorado, dat “enkel oncontroleerbare stressvolle situaties nadelige gevolgen hebben,” en het rattenexperiment van Steven Dworking van de Universiteit van North Carolina.

Onvermijdelijke en oncontroleerbare stress kan destructief zijn. Eenzelfde stressvolle situatie is echter significant minder destructief wanneer die controleerbaar lijkt, zelfs al is er enkel sprake van een illusie van controle.

Dit verklaart waarom ondernemers en zelfstandigen gemiddeld minder last hebben van stress, hoewel ze meer uren werken en minder verdienen: ze hebben meer controle over hun lot en kunnen hun eigen beslissingen maken.

De perceptie van controle, zelfs al is die op een illusie gebaseerd, heeft dus een grote impact op onze vatbaarheid voor stress en op ons gedrag over het algemeen.