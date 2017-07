Oliemaatschappijen boeken nu forse winsten bij vat olie van 50 dollar

Royal Dutch Shell heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een winst van 3,6 miljard dollar gemaakt. Dat meldt het bedrijf in zijn kwartaalrapport . Dat is drie keer meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar wel minder dan in het eerste kwartaal.

Het goede resultaat is volgens CEO Ben van Beurden (foto) het resultaat van ‘de aanpassing aan de lage olieprijzen dankzij een gedisciplineerde en gefocuste aanpak met betrekking tot de inzet van kapitaal, kosten, het opleveren van nieuwe projecten en desinvesteringen.’ (Shell verkocht eerder dit jaar bijna al zijn belangen in Canadese teerzandvelden).

Twee andere oliegrootmachten — Statoil (Noorwegen) en Total (Frankrijk) — kondigden donderdag eveneens hun kwartaalresultaten aan en ook zij doen beter dan analisten hadden verwacht. Beide rapporteren een stijging van de cash flow en de operationele winst, aldus Reuters.

De drie bedrijven brachten hun gecombineerde cash flow vanuit hun operaties op 41 miljard dollar, tegen 17 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2016.

Tenslotte is er nog de Amerikaanse oliemaatschappij ConocoPhilips. Die rapporteert voor het voorbije kwartaal een verlies van 3,8 miljard dollar, maar doet toch nog beter dan Wall Street had verwacht.

Van Beurden was donderdag te gast op CNBC en Bloomberg TV, waar hij reageerde op de aankondigingen van zowel Frankrijk als Groot-Brittannië om tegen 2040 de verkoop van benzine- en dieselwagens te gaan verbieden en vol in te zetten op EV’s (electrical vehicles)

Shell’s CEO says the next vehicle he buys will be an electric one https://t.co/7yd1JfXivD pic.twitter.com/J519eXisdK

— Bloomberg TV (@BloombergTV) July 27, 2017