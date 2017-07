Groot-Brittannië wil tegen 2040 de verkoop van nieuwe wagens met motoren op benzine en diesel verbieden, maar die ingreep dreigt desastreuze economische gevolgen te zullen hebben.

Dat hebben vertegenwoordigers van de Britse autosector gezegd.

Mike Hawes, chief executive van de Britse Society of Motor Manufacturers and Traders, zegt dat de autofabrikanten met de Britse overheid samenwerken om een overstap naar elektrische wagens te promoten, maar waarschuwt dat bij die initiatieven beter met een wortel dan met een stok wordt gewerkt.

Anderen merken echter op dat de sector voldoende tijd krijgt om zich aan te passen.

“Een verbod zou ook de huidige markt voor nieuwe wagens en de autosector in het algemeen – die in Groot-Brittannië aan meer dan 800.000 mensen werk verschaft – ondermijnen,” betoogt Mike Hawes tegenover de Britse krant The Guardian.

“Er moet dan ook een voorkeur worden gegeven aan een positieve benadering, waarbij consumenten stimulansen zouden krijgen aangeboden om elektrische wagens te kopen. Indien de autosector niet voldoende tijd krijgt om zich aan de nieuwe situatie aan te passen, dreigt Groot-Brittannië een succesvolle economische sector te ondermijnen.”

Incentives

Sommige experts wijzen er echter op dat de autobouwers ruimschoots tijd krijgen om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. “Een termijn van twintig jaar biedt voldoende ruimte om de overstap naar nieuwe aandrijfsystemen te overbruggen,” benadrukt David Bailey, professor economie aan de Aston University.

“Tegen de gestelde deadline zullen de autobouwers, ongeacht de aankondiging van de overheid, trouwens toch al op elektrische wagens zijn overgeschakeld,” voert hij aan. “De autosector heeft echter wel gelijk wanneer wordt opgemerkt dat de overheid meer inspanningen moet doen om – al op korte termijn – de overstap naar elektrische en hybride modellen bij het publiek aan te moedigen.”

Volgens David Bailey moet alvast tot in de loop van het volgende decennium de aankoop van milieuvriendelijke auto’s worden gesubsidieerd, tot een keerpunt is bereikt en de ajtotale gebruikskosten – aankoop, onderhoud en verbruik – voor een elektrische wagen goedkoper zijn geworden dan voor een auto met een motor op benzine of diesel. (mah)