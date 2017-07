In Amsterdam liever geen ‘dames en heren’ meer

De stad Amsterdam gaat een genderneutraal communicatiebeleid voeren. Ambtenaren worden geacht voortaan “geachte dames en heren” te vervangen door “geachte bewoners” of “geachte Amsterdammers”. De stad wil in haar communicatie meer rekening houden met mensen die zichzelf als man noch als vrouw beschouwen.

In een taalgids die woensdag werd voorgesteld geeft de stad ambtenaren het advies voortaan genderneutrale alternatieven te gebruiken in brieven aan haar inwoners. Zo wordt ‘Geachte dames en heren’ best vervangen door ‘geachte aanwezigen/bewoners/Amsterdammers/raadsleden’. Een persoon wordt niet langer ‘geboren als meisje’, maar ‘bij de geboorte gezien als meisje’.

Idem bij de Nederlandse Spoorwegen

Ook de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan klanten niet langer aanspreken als ‘dames en heren‘, maar als ‘beste reizigers’. Op die manier wil de NS voorkomen dat sommigen zich uitgesloten voelen.

Bij de spoorwegen gaat de nieuwe dienstregeling op 10 december in. Vanaf dan worden de 24.000 berichten die dagelijks in de treinworden omgeroepen genderneutraal. De NS bekijkt ook of de omroepberichten op de stations kunnen worden aangepast. Daarover is wel overleg nodig met de andere vervoerders op het Nederlandse treinennet.

NS-woordvoerder Anita Middelkoop zei in het NOS Radio 1 Journaal zich te hebben geïnspireerd op de omroepberichten in het metronetwerk in Londen, waar nu ‘hallo iedereen’ wordt gebruikt.

“We zijn hierna bij onszelf ten rade gegaan en ‘beste reizigers’ leek ons beter te passen. Dames en heren was misschien wat te afstandelijk ook. Het is van belang dat iedereen zich welkom voelt.”

CEO Van Boxtel van de NS laat weten dat er geen verbod komt op ‘dames en heren’:

“In persoonlijke gesprekken is het natuurlijk aan de conducteur hoe hij zijn of haar gastvrijheid invult. Iedere reiziger is ons even lief.”

Onderzoek uit 2012 stelt dat er in Nederland 48.000 transgenderpersonen zijn in de leeftijd van 15 tot 70 jaar.

Reacties zijn verdeeld:

De reacties op de aankondiging zijn verdeeld. In de krant NRC zegt Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam:

„Dat is het beste wat je als overheid kunt doen. We doen er lacherig over, maar het is heel serieus. De manier waarop de overheid ons aanspreekt zet mensen vast op identiteit. Het is heel betekenisvol als we zeggen dat we dat minder belangrijk maken.”

Geert Wilders van de PVV vindt de beslissing maar niets:

In een reactie tegenover Gaylive.Be laat NMBS-woordvoerder Bart Crols weten dat er momenteel geen plannen zijn om in ons land het Nederlandse voorbeeld te volgen.