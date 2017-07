De 4 Ruiters van de Huwelijksapocalyps

Psycholoog John Gottman en een team van onderzoekers begon 14 jaar geleden met het volgen en bestuderen van getrouwde koppels. Uit dat experiment blijkt dat er vier specifieke communicatiegewoontes zijn die met een zekerheid van 93% bepalen of een koppel samen blijft of uiteen gaat. Volgens Gottman en co kan je aan de hand van deze ‘Vier Ruiters van de Huwelijksapocalyps’ met 93% zekerheid voorspellen of een getrouwd koppel al dan niet in de komende 14 jaar zal scheiden :

1. Verachting

Verachting is volgens Gottman de gevaarlijkste gewoonte en is een uiterst giftig cocktail. Voorbeelden: je man als een inferieur wezen behandelen of je vrouw bespotten op een kille, sarcastische manier.