Langer rijden met een volle tank

1. Gebruik geen airco

Wie koude lucht in zijn wagen blaast doet het benzineverbruik gemiddeld met 8% stijgen. Gezien ons fris klimaat is een airco sowieso bijna overbodig.

2. Rij in een vloeiende beweging

Vermijd het abrupt remmen of versnellen bij het stoppen of vertrekken. Hiermee kan al 20% van het benzineverbruik worden bespaard.

3. Rij trager

De optimale snelheid voor efficiënt benzineverbruik is 90 km per uur. Wie 90 rijdt in plaats van 120 kan nog eens 20% op zijn benzineverbruik besparen.

4. Vermijd overgewicht

Gereedschapskisten en andere zware voorwerpen in je kofferbak maken doen het benzineverbruik aanzienlijk stijgen. Wie een ongebruikte skibox van zijn dak haalt bespaart nog eens 2% benzine.

5. Laat regelmatig je banden nazien

Te weinig opgeblazen banden kunnen het benzineverbruik met 3% de hoogte injagen. (Wie het te moeilijk heeft om zijn rijgewoonten aan te passen en toch op benzine wil besparen, koopt best een elektrische auto.)