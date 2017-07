Pegas, de fiets uit het Ceaucescu-tijdperk, maakt opgemerkte comeback

Pegas, een fietsenmerk dat onder het communistische regime van de Roemeense dictator Nicolae Ceaucescu hoogdagen vierde, is aan een opgemerkte comeback bezig. Vorig jaar werden 10.000 stuks verkocht, vergeleken met amper 500 in 2012.

De Pegas was een habitué in het Roemeense straatbeeld, tot Ceaucescu in 1989 van de macht werd verdreven en geëxecuteerd. Toen daarna buitenlandse merken stilaan maar zeker de Roemeense markt inpalmden, stierf deze wat ongewone fiets in 2001 een stille dood.

In 2012 kochten 4 Roemeense entrepreneurs de rechten op het verlopen handelsmerk opnieuw op. Ze droomden ervan de fiets – waarop ze als kind hadden gereden – een tweede leven te geven. Het design werd iets geactualiseerd, maar het concept bleef onveranderd.

De onderdelen worden voorlopig nog uit het buitenland geïmporteerd, maar doel is om de Pegas straks opnieuw in Roemenië te gaan maken. Dan zouden ook de prijzen nog wat kunnen zakken, al zijn de fietsen zeker niet duur; een Pegas kinderfiets heb je al voor 65 euro; het model voor volwassenen kost omgerekend 218 euro.

Het initiatief lijkt voorlopig een schot in de roos. Zowel oudere generaties, die in de fiets een stuk nostalgie ervaren, als jongeren tonen zich fans. De verkopen gaan de hoogte in en het bedrijf denkt al aan internationale expansie. De CEO van eMAG, de Roemeense versie van Amazon, nam eind 2015 de meerderheid van de aandelen over, waardoor geld beschikbaar kwam om de groei te financieren. Het bedrijf stelt ondertussen 23 mensen tewerk. In 2017 hoopt Pegas 20.000 fietsen te slijten.

Pegas, Optimef en Zaganu

Het succes van Pegas komt niet alleen. Ook andere Roemeense merken die tijdens het communisme populair waren, zijn ondertussen aan een comeback begonnen: onder hen de Optimef horloges en het Zaganu bier.