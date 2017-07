7 tips om besluiteloosheid te overwinnen

1 of 7

Besluiteloosheid: zelfs de grote leiders van onze planeet hebben er wel eens last van. Maar wat een competente leider van een slechte onderscheidt, is de gave om toch een beslissing te nemen en er dan 100% voor te gaan. Chronische besluiteloosheid is een van de moeilijkste zaken om te overwinnen.

Het zakenblad Forbes zette 7 tips op een rijtje:

1. Doe geen moeite om slim over te komen

flickr Anne Worner

Hoe slimmer je bent, hoe waarschijnlijker het is dat je besluiteloosheid een gevolg is van interne druk om altijd slim te willen overkomen. Faalangst wordt dan de smeerolie van je besluiteloosheid.