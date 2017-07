Persil: Aroma’s eisen blijvende investeringen in onderzoek

Smaken en gewoontes kunnen tussen verschillende generaties, culturen en landen grote verschillen tonen.

Dat ervaart ook een grote industriële groep zoals het Duitse concern Henkel – gevestigd in Düsseldorf en producent van wasmiddelen, cosmetica en hygiënische producten – die over grote delen van de wereld actief is en zich dan ook vaak belangrijke inspanningen moet doen om optimaal op die specifieke eisen te kunnen ingaan.

Dat betekent echter ook een constante aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en trends.

Henkel moet dan ook kunnen terugvallen op een belangrijke onderzoeksafdeling, waar wordt uitgetest welke producten het meest op de smaak van het actuele publiek zijn afgestemd.

LAJ

Geurencentrum

Een centrale plaats in deze onderzoeksactiviteiten is weggelegd voor het Henkel Fragrance Center, dat werd ingeplant op de site van een vroegere zeepfabriek in Krefeld. Op deze locatie worden de geuren ontwikkeld die uiteindelijk zullen worden verwerkt in de producten die door het Duitse concern wereldwijd op de markt worden gebracht.

Het Fragrance Center, dat vorig jaar al het zesde decennium van zijn bestaan kon vieren, telt een zeventigtal medewerkers. Daarbij zijn ook vijf gespecialiseerde parfumeurs, die constant op zoek naar zijn naar nieuwe aroma’s die aan de wasmiddelen en toiletartikelen van het concern worden toegevoegd.

Het Fragrance Center, dat tot de drie grootste producenten van parfumolieën in Duitsland behoort, beschikt over een aromabank met dertienhonderd basisproducten. Hier is Ralf Bunn, één van de vijf parfumeurs van het bedrijf, al twintig jaar aan de slag met de verdere evolutie van het bekende wasmiddel Persil, dat door Henkel al meer dan een eeuw wordt geproduceerd.

Dat originele product zou door de consument echter niet meer vereenzelvigd kunnen worden met het wasmiddel dat vandaag in de winkels wordt verkocht. Om immers aan de smaak van zijn publiek te kunnen blijven beantwoorden, moest het aroma geregeld opnieuw worden aangepast.

Inmiddels werden al vier aroma-generaties van Persil op de commerciële markt gebracht. Maar ook nu is volgens Ralf Bunn het werk niet ten einde en wordt al opnieuw gezocht naar nieuwe geurcombinaties die in een volgende versie zouden kunnen worden gebruikt. (mah)