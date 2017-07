Waarom je altijd snel ontwaakt na een dronken nacht…

Veel mensen drinken graag ‘een slaapmutsje’ en het is helemaal correct dat een glaasje alcohol je gemakkelijker in slaap wiegt. Tegelijkertijd staan we er dan weer vaak van versteld dat we na een nachtje stappen als een blok in slaap vallen om luttele uren later klaarwakker te zijn. Toch valt ook dit fenomeen wetenschappelijk te verklaren, schrijft Robert T. Gonzalez van de Daily Explainer blog op io9.com.

Of alcohol je slaap verbetert of verslechtert hangt af van de hoeveelheid die je drinkt. Een ‘kleine’ hoeveelheid (iedereen heeft een eigen alcoholtolerantie, maar voor de meesten is dit ongeveer één glas) heeft een kalmerend effect dankzij de ethanol.

Doch eenmaal je die dosis overschrijdt, ga je slechter slapen. Je zal wel snel de slaap vatten, maar tijdens de tweede helft van je normale slaapperiode krijg je te maken met een ‘reboundeffect’.

Tijdens de eerste helft van je slaapperiode stimuleert je lichaam bepaalde fysiologische variabelen in een poging om een normaal slaappatroon te onderhouden terwijl de alcohol wordt verwerkt. Eenmaal die periode afloopt (in de meeste gevallen gaat het om vier à vijf uur), slaan die variabelen in de andere richting om – de ‘rebound’ – waardoor je nachtrust opeens wordt verstoord.

Met andere woorden: je lichaam past zich aan om de alcohol in je lijf te verwerken, maar eenmaal deze taak is afgewerkt rukt het je uit je diepste slaap en gooit het je terug in je REM-slaap, waaruit je veel gemakkelijker ontwaakt.

De oplossing ligt dan ook voor de hand. Time je alcoholconsumptie zodat je lichaam de meeste alcohol al heeft verwerkt vooraleer je slapen gaat. Stop dus met drinken ongeveer vier uur voor je naar bed gaat. “Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar nu ken je tenminste de regels van je lichaam,” is Gonzales’ conclusie.